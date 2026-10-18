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मंदसौर में मलेरिया का कहर! 2 बच्चों की मौत, 100 ग्रामीणों को बुखार, मलेरिया की पुष्टि से दहशत

मंदसौर/जबलपुर: भानपुरा तहसील के ग्राम छोटी कोटडी में मलेरिया के प्रकोप से दो बच्चों की मौत हो गई है. इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था और विभाग की पोल खोलकर रख दी है. क्योंकि 1800 की आबादी वाले इस छोटे से ग्राम में करीब 100 लोग बीमार हैं, इनमें से अधिकतर लोगों को मलेरिया होने की पुष्टि हुई है.

मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और डोर टू डोर सर्वे में जुट गया है. मलेरिया विभाग के अधिकारी 40 लोगों की टीम लेकर गांव में पहुंचे. जहां उन्होंने गांव में नालियों की सफाई और जल स्रोतों के शुद्धिकरण का काम शुरू किया है. विभाग के अधिकारियों ने दोपहर के वक्त पूरे गांव में मच्छर मारने की दवाइयों का स्प्रे किया. जबकि पेयजल के अलावा अन्य जल स्रोतों में दवाई डालकर पानी को भी साफ करने की कार्रवाई की गई.

स्वास्थ्य विभाग के अमले में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों ने स्कूल, चौपाल पर मौजूद बच्चों और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. इसके बाद स्लाइड बनाकर लैबोरेट्री भेज दी. गांव में करीब 100 लोगों को बुखार होने की खबर से विभागीय अमला सकते में आ गया है. इस मामले में दो मासूम बच्चों की संदिग्ध मौत के बाद गांव के लोग काफी दशहत में हैं.

कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने बताया, "छोटी कोटडी में लोगों को बुखार आने की शिकायत मिली है. इसमें कुछ लोगों को मलेरिया होने की खबर है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचकर डोर टू डोर सर्वे के काम में जुट गए हैं. इसके अलावा मरीजों का इलाज किया जा रहा है. वर्तमान में कोई भी गंभीर मरीज सामने नहीं आया है. फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं."

चुनर यात्रा को अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा

मंदसौर के भानपुरा तहसील स्थित दुधाखेड़ी माताजी मंदिर के लिए असावती से चुनर यात्रा निकली थी. इस यात्रा में महिलाएं और पुरुष के साथ चल रहे एक मासूम बच्चे को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया. जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान 5 वर्षीय बालक कार्तिक के रुप में हुई है. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया. पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है.

नाराज श्रद्धालुओं ने ट्रक में किया तोड़फोड़ (ETV Bharat)

जबलपुर में भी तेज रफ्तार वाहन का कहर

कटंगी में सैयद बाबा के पास मुख्य सड़क पर शनिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 सवार सहित तीन लोगों को कुचल दिया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया है. जानकारी के अनुसार, ट्रक जबलपुर से दमोह की ओर जा रहा था. इसी दौरान वाहन की चपेट में बाइक सवार राहुल यादव और नरेंद्र यादव आ गए. वहीं, एक पैदल मनीष बर्मन भी ट्रक की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि नरेंद्र यादव और मनीष बर्मन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. राहुल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसका इलाज जारी है.