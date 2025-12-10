ETV Bharat / state

शादी के 3 हफ्ते तक घुल-मिलकर रही दुल्हन, फिर भजिये में जहरीला पदार्थ मिला घर साफ कर गई

मंदसौर में फिर लुटेरी दुल्हन ने कहर बरपाया. नाश्ते में जहरीला पदार्थ मिलाकर सारे गहने और नगदी उड़ाकर फुर्र, परिजन ढाई लाख में लाए थे.

Mandsaur looteri dulhan
घर से नगदी और गहने लूटकर लुटेरी दुल्हन फरार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 8:42 PM IST

3 Min Read
मंदसौर: मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांदवेल में शादी के बाद लुटेरी दुल्हन ने पूरे परिवार के लोगों को भजिए में जहरीला पदार्थ खिलाया. इसके बाद घर का कीमती सामान और जेवरात लेकर फरार हो गई. 3 हफ्ते पहले युवक के साथ परिजन वाराणसी से ढाई लाख रुपये में दुल्हन लेकर आए थे. 20 दिन तक दुल्हन घर परिवार में नई नवेली बहू बनकर रही. मंगलवार रात उसने पूरे परिवार के लिए भजिए बनाए. भजिये में जहरीला पदार्थ मिलाकर सभी को बेहोश किया और फुर्र हो गई.

परिवार के 9 लोग उल्टी-दस्त के बाद अस्पताल में भर्ती

भजिया खाने से परिवार के 9 लोग बीमार हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. भावगढ़ थाना पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और शादी करने वाले दलालों की तलाश शुरू कर दी है. मामले के अनुसार भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांदवेल में सत्यनारायण धनगर नामक युवक की शादी के लिए उसके परिवार के लोगों ने 20 दिन पहले गांव के ही एक दलाल के जरिए वाराणसी में एक परिवार को ढाई लाख रुपये अदा कर दुल्हन खरीदी. दुल्हन का नाम ज्योति है.

पीड़ितों के रिश्तेदार हरिओम धनगर (ETV BHARAT)

लुटेरी दुल्हन ने परिवार के लोगों का विश्वास जीता

शादी के बाद नई दुल्हन अपने परिवार के लोगों के साथ 3 हफ्ते तक बड़े खुशमिजाज माहौल में रही. मंगलवार रात उसने परिवार के लोगों को खुश करने के लिए चटपटे भजिए बनाकर खिलाए. लुटेरी दुल्हन की मंशा फरार होने की थी. इसलिए उसने भजियों में जहरीला पदार्थ मिलाकर परिवार के तमाम लोगों को खिला दिया. कुछ देर बाद लोगों को उल्टियां शुरू हो गईं और सभी बेहोश हो गए. इसके बाद लुटेरी दुल्हन ज्योति ने घर में रखे करीब 40 हजार रुपये और शादी में उसको चढ़ाए और सास के तमाम जेवर लिए फरार हो गई.

पड़ोसियों ने रिश्तेदार को फोन किया

इस घटना के बाद पड़ोसियों ने रिश्तेदारों को फोन किया. मंगलवार देर रात रिश्तेदार परिवार के 9 लोगों को भावगढ़ के प्राथमिक अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उनकी हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल सभी लोग खतरे से बाहर हैं और जिला अस्पताल में उपचार जारी है. जिला अस्पताल में उपचार करने वाले डॉ. मोइन खान ने बताया "देर रात से अस्पताल में 9 लोग भर्ती हैं. इसमें सत्यनारायण धनगर के अलावा गीताबाई, मोहनलाल, राकेश, शांतिलाल, जीविका, शिवम, पूजा और संगीता शामिल हैं."

परिवार के 3 बच्चे भी अस्पताल में भर्ती

जहरीला पदार्थ खाने से परिवार के 3 बच्चे भी बीमार हुए, जिनका जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में उपचार जारी है. पीड़ितों के रिश्तेदार हरिओम धनगर ने बताया "परिवार के लोग सत्यनारायण के लिए वाराणसी से ढाई लाख रुपए में दुल्हन लेकर आए थे. मंगलवार की रात उसने पूरे परिवार के लोगों को भजिए बनाकर खिलाए और उनमें जहर मिला दिया. इसे खाने से सभी लोग बेहोश हो गए. इसकी सूचना उन्हें पड़ोसियों के जरिए मिली." इस मामले में एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने बताया "भावगढ़ थाना पुलिस के दो अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं. दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

