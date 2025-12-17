ETV Bharat / state

मंदसौर शहर में घुसे तेंदुए ने घरों की छतों पर मचाई धमाचौकड़ी, मुश्किल से आया काबू में

मंदसौर की मयूर कॉलोनी में घुसे तेंदुए ने दहशत फैलाई. तेंदुआ एक से दूसरे छत पर कूदता फिरता रहा.

Mandsaur leopard rescue
रेलवे लाइन के किनारे खेतों से बस्ती में घुसा तेंदुआ, टीम पहुंची (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंदसौर : शहर के पूर्वी इलाके से गुजर रही रेलवे लाइन के निकट मयूर कॉलोनी में बुधवार सुबह तेंदुए की धमाचौकड़ी से लोग दहशत में आ गए. इस दौरान लोग घरों में कैद हुए तो कुछ लोग अपनी छतों से तेंदुए का सर्कस देखते रहे. इससे इलाके में हड़कंप मचा रहा. वन विभाग के अमले ने सुरक्षित रेस्क्यू किया. उसे गांधी सागर छोड़ने के लिए वाहन से ले जाया गया.

मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए

मंदसौर की मयूर कॉलोनी में अनिल शर्मा नामक व्यक्ति के घर में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत फैल गई. लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग के अमले को खबर की. इलाके में तेंदुआ कैसे घुसा, इसकी भनक किसी को नहीं लगी. सुबह मकान मालकिन जब घर में बंधी गाय के बछड़े को चारा डालने के लिए पहुंची तो अटारी के नीचे तेंदुए को देखकर होश उड़ गए.

मंदसौर की मयूर कॉलोनी में घुसे तेंदुए ने फैलाई दहशत (ETV BHARAT)

इसके बाद उसने इसकी खबर मोहल्ले में दी. मौके पर तत्काल भीड़ जमा हो गई और लोगों ने वन विभाग के अमले को खबर दी. हालांकि लोगों में दहशत थी लेकिन इसके बाद लोग भीड़ में मौजूद रहे.

शोर सुनकर भागने की फिराक में था तेंदुआ

भीड़ देखकर तेंदुआ सुनसान मकान के खंडहर में जाकर दुबक गया. शोर होने पर वह एक छत से दूसरे छत पर धमाचौकड़ी करने लगा. तेंदुआ लोगों के शोर को सुनकर डर गया था और वह सुरक्षित निकलने के लिएरास्ता तलाश रहा था. इस दौरान वन अमले ने तेंदुए को चारों तरफ से घेर लिया और इसके बाद पिंजरा और जाल लगाकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया.

शोर सुनकर भागने की फिराक में था तेंदुआ (ETV BHARAT)

रेलवे लाइन के किनारे खेतों से बस्ती में घुसा तेंदुआ

Mandsaur leopard rescue
तेंदुए का रेस्क्यू देखने लोग छतों पर (ETV BHARAT)

मकान मालकिन आशा शर्मा ने बताया "वह सुबह गाय के बछड़े को चारा डालने के लिए गई थीं. जैसे ही उसने गाय के पास जाने का प्रयास किया तो दो फीट दूरी पर तेंदुआ दिखाई दिया. इसके बाद उसने पड़ोस के लोगों को जानकारी दी." जिला वन मंडल अधिकारी संजय राय खेरे ने बताया "बस्ती से लगी रेलवे लाइन और उसके पास खेती की जमीन होने की वजह से तेंदुआ विचरण करते हुए रात के समय बस्ती में घुस आया. स्ट्रीट डॉग के भौंकने के कारण तेंदुए ने उसके शिकार की मंशा से बस्ती में मूवमेंट किया होगा. भटककर वह कॉलोनी में घुस गया. तेंदुआ को अब गांधी सागर अभ्यारण क्षेत्र में छोड़ा जाएगा."

TAGGED:

LEOPARD PEOPLES TERRIFIED
LEOPARD ANTICS ROOFTOPS
LEOPARD RESIDENTIAL AREA
MANDSAUR NEWS
MANDSAUR LEOPARD RESCUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.