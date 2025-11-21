नशा और क्राइम छोड़ शिक्षा-खेल से जुड़ेंगे युवा, कंजर, बांछड़ा समाज के लिए जाबाली क्रिकेट कप
मंदसौर में युवाओं को नशा से दूर रखने जाबाली क्रिकेट कप का आयोजन,कंजर, बांछड़ा और पारदी समाज के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ेगा क्रिकेट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 5:21 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 5:39 PM IST
मंदसौर: देश में क्रिकेट के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन की शुरुआत हो चुकी है और मालवा में भी इन दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट की बहार है, लेकिन मंदसौर में क्रिकेट कुछ अलग उद्देश्य के साथ खेला जा रहा है. जी हां यहां चल रहे लेदर बॉल जाबाली कप में घुमक्कड़ व विमुक्त समुदाय के सैकड़ों युवा समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नशा मुक्ति सहित अपराधों से दूरी बना रहे है.
कंजर, बांछड़ा, पारदी और अन्य घुमक्कड़ विमुक्त जाति के युवाओं के लिए मंदसौर में इस विशेष टूर्नामेंट का आयोजन हर वर्ष किया जाता है. लगातार पांचवें वर्ष संभागीय जाबाली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं.
खेल से जोड़कर शिक्षा और जागरूकता लाने का प्रयास
मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ व विमुक्त जातियों के अंतर्गत करीब 52 जाती और समुदाय के लोग आते है. जो अत्यंत पिछड़े और वंचित वर्ग से आते हैं. इसके अंतर्गत आने वाली कंजर, बांछड़ा और पारदी समाज में व्याप्त कुरीतियों और अपराध से जुड़े होने की प्रवृत्ति से युवाओं को बचाने और उन्हें शिक्षा जोड़ने के लिए मंदसौर में हर वर्ष क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है. जोगणिया माता सेवा समिति ने इस आयोजन की शुरुआत की थी. जिसके तहत घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त प्रजाति के युवाओं और प्रतिभाओं को खेल के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश की गई है.
इस समिति के सदस्य और घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त समाज के पदाधिकारी रवि प्रताप सिंह बुंदेला ने बताया कि "इससे हमारे समाज के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है. साथ ही अपराध और नशे की दुनिया से मुक्त होने के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त हो रहा है."
5 सालों से जारी है संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता
प्रदेश के मालवा इलाके में बड़ी संख्या में घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त प्रजाति की कई जातियां निवास करती हैं. जिनके लिए पहली बार जोगणिया माता सेवा समिति ने मंदसौर में जाबाली कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 5 साल पहले आयोजित किया था. इसके बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन इस पहल को मिला.
अब लगातार छठे वर्ष इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें 28 क्रिकेट टीम हिस्सा ले रही है. क्रिकेट मैच खेलने पहुंचे युवा भी इस आयोजन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं और अपने-अपने समाज को अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
- विदिशा में सांसद खेल महोत्सव शुरु, कपिल देव को देखने उमड़े खेल प्रेमी, 37 हजार रजिस्ट्रेशन
- कोहर के बीच लोगों ने लगाई लंबी दौड़, विदिशा में रन फॉर यूनिटी, सरदार पटेल को किया याद
बहरहाल मंदसौर में आयोजित हो रहे हैं इस 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन गुरुवार को संपन्न हुआ जिसमें मंदसौर कलेक्टर और एसपी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और युवाओं को खेल से जुड़ने और नशे एवं अपराध से दूर रहने की प्रेरणा दी है.