ऑनलाइन पेमेंट ने खोली राजस्थान के प्रेमी जोड़े की पोल, आधार कार्ड ने पहुंचा दिया हवालात
मंदसौर में होटल संचालक की सतर्कता से युवक की चालाकी पकड़ी गई. एक युवक के पास मिले अलग-अलग नाम के 2 आधार कार्ड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 7:03 PM IST
मंदसौर: राजस्थान का एक प्रेमी जोड़ा मंदसौर पहुंचता है और एक होटल में रुकता है. नियमानुसार होटल संचालक उससे आधार कार्ड लेता है, यहां तक तो सब ठीक है. जब होटल का बिल चुकाने की बारी आती है तो वह बिल भी देता है लेकिन यहीं से इस युवक की पोल खुल जाती है. होटल संचालक को शक होता है और वह पुलिस को बुला लेता है. पुलिस आती है और पूछताछ के बाद युवक को साथ ले जाती है और हवालात में बंद कर देती है. आखिर ऑनलाइन पेमेंट देने के बाद ऐसा क्या हुआ. पढ़िए पूरी खबर.
राजस्थान से पहुंचे प्रेमी जोड़े ने किया कमरा बुक
कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी होटल में राजस्थान का रहने वाला युवक अपनी महिला मित्र के साथ पहुंचा. इस युवक ने होटल संचालक से रुकने के लिए रूम की डिमांड की. होटल में कमरे खाली थे, युवक को एक कमरा पंसद आया और उसे बुक करने की उसने हामी भर दी. इसके बाद होटल संचालक अशोक ने नियमानुसार पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड की डिमांड की. युवक ने अपना और गर्ल फ्रेंड का आधार कार्ड संचालक को थमा दिया. इस आधार कार्ड पर लिखा था चेतन प्रकाश और दूसरे आधार कार्ड पर उसकी महिला मित्र का नाम था. जिसे चेक करने के बाद उसे कमरा नंबर अलॉट कर दिया गया.
ऑनलाइन पेमेंट के बाद बुला ली पुलिस
कमरा बुक होने के बाद होटल संचालक ने युवक से एडवांस देने की बात की तो युवक ने इसमें भी कोई आनाकानी नहीं की. उसने तुरंत यूपीआई ट्रांजैक्शन से होटल का एडवांस दे दिया. इसी दौरान होटल संचालक की नजर यूपीआई ट्रांजेक्शन पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. इस ट्रांजेक्शन में इस युवक का नाम अशरफ खान दिखाई दे रहा था. जब संचालक को कुछ शक हुआ तो उसने बगैर देर किए पुलिस बुला ली. इसके बाद तो पुलिस भी दंग रह गई.
पकड़ी गई युवक की चालाकी,पहुंचा हवालात
पुलिस ने होटल संचालक के ऑनलाइन पेमेंट और आधार कार्ड का मिलान किया तो माजरा समझते देर नहीं लगी. इसके बाद युवक से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और जो सच बाहर आया उसने राजस्थान के इस युवक की पोल खोल दी. वर्ग विशेष का यह युवक एक हिंदू युवती के साथ यहां पहुंचा था. जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसके पास एक और आधार कार्ड मिला जिस पर लिखा था अशरफ खान. बस फिर क्या था पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई और फिर उसने उगला पूरा सच. इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे लॉकअप में बंद कर दिया.
'सही नाम पता बताता तो नहीं मिलता कमरा'
मंदसौर की कोतवाली थाना पुलिस को पूछताछ में अशरफ खान ने बताया कि "यही उसका असली नाम है और यदि वह अपनी महिला मित्र के साथ इसी नाम से होटल में कमरा लेता तो उसे नहीं मिलता. इसलिए उसने चेतन प्रकाश के नाम से आधार कार्ड दिया जो उसके एक मित्र का है. उसने बताया कि वह मूल रूप से जैसलमेर का रहने वाला है और यहां लैब टेक्नीशियन का एग्जाम देने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जो दूसरे धर्म की थी. इसलिए उसने नाम बदलकर होटल में कमरा लिया." युवक और युवती राजस्थान के ही एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के पद पर काम करते हैं और मंदसौर में लैब टेक्नीशियन की परीक्षा देने के लिए आए हुए थे.
आधार कार्ड अलग-अलग लेकिन फोटो एक
पुलिस को इस युवक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं. एक आधार कार्ड पर चेतन प्रकाश लिखा है और इसका आधार नंबर 777177794392 दर्ज है. इसके अलावा एक और दूसरा आधार कार्ड मिला है इस पर अशरफ खान लिखा है और आधार नंबर 731750214758 दर्ज है. इन दोनों आधार कार्ड पर जन्म तिथि अलग अलग है लेकिन फोटो एक ही लगी हुई है.
मामला दर्ज, जांच के बाद होगी कार्रवाई
एसपी विनोद मीणा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि "इस युवक ने गलत आधार कार्ड देकर रूम लिया था. इस युवक ने जब होटल के बिल का पेमेंट किया तो उसमें उसका नाम अलग आया और इसी से उसकी पहचान हुई. इसके बाद युवक से पूछताछ की गई तो उसके पास 2 आधार कार्ड मिले हैं. दोनों पर एक ही फोटो है इस कारण इस मामले में अभी जांच जारी है. इस युवक के खिलाफ भारतीय संहिता की धारा 318 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. इसकी जानकारी उनके परिजनों को दे दी गई है."