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मंदसौर में जाते-जाते मानसून मेहरबान, 24 घंटे में 4 इंच बारिश, नदी-नाले उफान पर

सूखे की मार झेल रहे मंदसौर में मानसून ने दी राहत की बारिश, मल्हारगढ़ और सुवासरा में जलभराव की खबरें, विनोद कुमार की रिपोर्ट.

Mansdsaur rainfall condition
मल्हारगढ़ और सुवासरा में जलभराव की खबरें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:28 AM IST

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Updated : September 15, 2026 at 8:14 AM IST

3 Min Read
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मंदसौर : मानसून के आखिरी दौर में बरसाती बादल मालवा और आसपास के इलाकों में जमकर बरस रहे हैं. मंदसौर और आसपास के जिलों में सोमवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी रहा. पूरे जिले में देर शाम तक हुई जोरदार बारिश के कारण मल्हारगढ़ और सुवासरा के कई इलाकों में जलभराव हो गया. तेज बौछारों के कारण नदी-नाले ऊफान पर आ गए और लंबे समय से सूखे पड़े तमाम तालाब और पोखर लबालब भर गए. जोरदार बारिश ने किसानों को कुछ राहत भी दी है. वहीं, कई इलाकों में अचानक बरसी बारिश आफत भी बन गई है.

4 इंच बारिश से कई इलाके जलमग्न (Etv Bharat)

मंदसौर में 24 घंटे में 4 इंच बारिश

सूखे की मार झेल रहे मंदसौर में मानसून ने जाने से पहले राहत की बारिश दी है.पिछले 24 घंटे के दौरान मंदसौर में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है. सोमवार दोपहर से तेज बारिश का दौर जारी रहा. मल्हारगढ़ में 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के कारण बोरखेड़ी नाला उफान पर आ गया और पानी की निकासी न होने से शहर के सभी बाजारों में घुटनों तक पानी चढ़ गया. निचले इलाकों के घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हो गए. ओवर ब्रिज नाले में जोरदार पानी आने के कारण बोरखेड़ी निवासी एक बाइक सवार, वाहन समेत बह गया. हालांकि, स्थानीय लोगों ने तत्काल पकड़कर बाइक सवार को बचा लिया. लेकिन बाइक तेज बहाव में बह गई.

mandsaur heavy rain
मंदसौर में 24 घंटे में 4 इंच बारिश, नदी नाले उफान पर (Etv Bharat)

कई क्षेत्रों में भरा पानी, राहत कार्य जारी

उधर तेज बारिश के कारण सुवासरा में रेलवे अंडर ब्रिज में भी पानी भर गया, जिसके कारण एक यात्री बस काफी देर तक अंडर ब्रिज में फंसी रही. सुवासरा शहर में भी कई घरों में पानी घुसने की खबरें हैं. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 4 इंच बारिश दर्ज की गई है. मल्हारगढ़ में नगर परिषद के एल्डरमैन गोपाल कुसमादिया ने बताया, '' यहां तेज बारिश के कारण बाजारों में बरसाती पानी भर गया और पानी की निकासी के लिए नगर पंचायत की दो जेसीबी से नालों की खुदाई कर निकासी की गई, जिससे तत्काल लोगों को राहत मिली. ओवर ब्रिज नाले के पानी की समस्या के मामले में नगर परिषद ने एक प्रस्ताव बनाया है, जो राज्य शासन को भेजा जाएगा.

MP RAINFALL UPDATE
कई क्षेत्रों में भरा पानी, राहत कार्य जारी (Etv Bharat)

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मंदसौर जिले में इस साल अभी तक सामान्य से काफी कम बारिश थी. लेकिन अब मानसून के आखिरी दौर में हुई झमाझम बारिश ने आंकड़े को 34 इंच तक पहुंचा दिया है.

Last Updated : September 15, 2026 at 8:14 AM IST

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