ETV Bharat / state

मंदसौर में ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलें, अफीम और गेहूं के खेत में बिछी कफन जैसी चादर

मंदसौर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अफीम गेहूं की फसल चौपट, खेतों में बिछी सफेद चादर, वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा सरकार करेगी मदद.

MANDSAUR HAILSTORM CROPS DESTROYED
मंदसौर में ओलावृष्टि से चौपट हुई फसलें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंदसौर: मल्हारगढ़ तहसील में रविवार को हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने इलाके में खड़ी फसलों पर कहर बरपाया है. झारडा इलाके के दर्जन भर गांवों में दोपहर बाद करीब आधा घंटे तक लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि से इलाका बर्फ की चादर से पट गया है. नींबू के आकार के गिरे ओलों से पूरे इलाके में खड़ी अफीम, गेहूं, चना, लहसुन की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं. फसल पकने के अंतिम दौर में हुए प्राकृतिक प्रकोप ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इस मामले में किसानों ने सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगाई है.

ओलावृष्टि से गेहूं, अफीम चना की फसल चौपट

नीमच और मंदसौर की पहचान अफीम की खेती से है, जिसे यहां के किसान अपनी औलाद की तरह सहेजता है. लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. अचानक मौसम के बदलने से इलाके में ठंड बढ़ गई है, वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होगा. सोमवार की सुबह मंदसौर इलाके में घने कोहरे का असर दिखाई दिया है.

अफीम और गेहूं के खेत में बिछी कफन जैसी चादर (ETV Bharat)

किसानों ने की मुआवजा देने की मांग की

बीते रोज तेज आंधी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. खेतों में खड़ी लहलहा रही गेहूं, अफीम की फसल जमीन पर गिर गई हैं. जिस पर किसानों का कहना है फसल कटने से पहले हुई इस बारिश और ओलावृष्टि ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया है. ग्राम झारडा के किसान बगदीराम, रामेश्वर प्रजापत, सोहनलाल आर्य और रमेश चौहान ने मौके की हकीकत का वीडियो जारी करते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

Mandsaur hailstorm Crops destroyed
ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी टेंशन (ETV Bharat)

'दुख की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी'

किसानों ने राजस्व विभाग से खेतों में हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की अपील की है. उधर, मल्हारगढ़ विधानसभा के विधायक और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कलेक्टर अदिति गर्ग से बातचीत की है. उन्होंने प्रशासनिक अमले को मौके पर भेजकर नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, "उन्होंने प्रशासन और राजस्व अधिकारियों को तत्काल नुकसान के आकलन करने के निर्देश दिए हैं. दुख की इस घड़ी में किसानों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है. किसानों की पूरी तरह हर संभव मदद की जाएगी. किसी भी किसान भाई को घबराने की आवश्यकता नहीं है. "

TAGGED:

CROPS HEAVY DAMAGE
MP WEATHER UPDATE
JAGDISH DEVDA HELP FARMER
FARMERS DEMAND COMPENSATION
MANDSAUR HAILSTORM CROPS DESTROYED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.