परचून की दुकान से UPSC का सफर, गरोठ के दो युवाओं की 5 साल की मेहनत रंग लाई
देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन माने जाने वाले यूपीएससी एग्जाम में मंदसौर के गरोठ के दो होनहार युवाओं का सिलेक्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 12:41 PM IST
रिपोर्ट : विनोद कुमार गौर
मंदसौर : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) यूपीएससी में मंदसौर की गरोठ तहसील के दो युवाओं ने बाजी मारी. सिविल सर्विसेज में सफलता पाने पर पूरे जिले में हर्ष की लहर है. गरोठ तहसील के ग्राम नारिया के साधारण किसान परिवार के अंकुश पाटीदार ने इस परीक्षा में 780 वीं रैंक बनाकर सफलता हासिल की है. गरोठ नगर के सामान्य किराना व्यवसायी के बेटे नितिन मोदी ने भी 755 भी रैंक हासिल की है.
किराने की दुकान में बैठते रहे नितिन मोदी
नितिन मोदी पिछले 4 साल से घर पर ही रहा कर तैयारी कर रहे थे. उन्होंने किसी भी तरह की कोचिंग क्लासेस जॉइन नहीं की. घर पर ही रहकर पिता के किराना व्यवसाय में सहयोग करने के बाद वह यूपीएससी एग्जाम के लिए किताबों से अध्ययन करते रहे. आखिरकार उन्हें सफलता हासिल हो गई. नितिन मोदी ने बताया "परिवार के तमाम लोगों ने पिछले 4 साल के दौरान उनका काफी सहयोग किया और उनके मित्रों ने भी उन्हें कोर्स की किताबें उपलब्ध करवाने में मदद की."
महंगी कोचिंग में समय बर्बाद नहीं करने की सलाह
नितिन मोदी ने 10वीं तक की पढ़ाई भानपुरा के कमला सकलेचा स्कूल, हायर सेकेंडरी शामगढ़ के शासकीय विद्यालय में रहकर पास की. इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की. उन्होंने युवा छात्र-छात्राओं को मेहनत और लगन से पढ़ाई करके सफलता हासिल करने का संदेश दिया है. नितिन मोदी का कहना है "महंगे इंस्टिट्यूट में कोचिंग क्लासेस करके समय की बर्बादी ना करें. लगन और सच्ची मेहनत से यदि युवा अपने घर पर ही रहकर किताबों का अध्ययन करें तो सफलता प्राप्त होगी."
अंकुश पाटीदार ने 5 साल की तैयारी
गरोठ तहसील के ही ग्राम नारिया बुजुर्ग के किसान परिवार के युवा अंकुश पाटीदार ने भी 5 साल में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है. उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार के लोगों को दिया. अंकुश पाटीदार फिलहाल दिल्ली में हैं. उन्होंने फोन पर बताया "परिवार के तमाम लोगों के साथ माता-पिता ने उनकी पढ़ाई के दौरान काफी मदद की और उनका मनोबल बढ़ाया. इसी वजह से उन्हें सफलता मिली है." अंकुश पाटीदार के चयन के बाद पूरे गांव में उत्सव का माहौल है. लोगों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया.
पिता के साथ खेती में सहयोग किया
अंकुश के पिता अंबाराम पाटीदार ने बताया "अंकुश ने घर पर रहकर ही काफी तैयारी की और वह खेती किसानी के काम में भी उनकी बहुत मदद करता रहा. परिजनों के निकट रहने से, परिवार के लोग उसका उत्साह वर्धन करते रहे और लगन और आगे बढ़ने की ललक के कारण ही उसे सफलता मिली है."