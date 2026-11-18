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मध्य प्रदेश का नया पॉवर हाउस बना गांधीसागर डैम, इक इशारे पर मिलेगी 2,000 मेगावाट बिजली

गांधीसागर डैम में एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट ( ETV BHARAT )

मंदसौर : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को गांधीसागर डैम पर हो रही है. ये मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव गांधीसागर डैम में तैयार हुई एशिया की पहली पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को रफ्तार देंगे. ये परियोजना इतनी खास है कि इसके शुरू होते ही मध्य प्रदेश में पीक ऑवर्स में मांग के अनुसार तुरंत 2 हज़ार मेगावाट तक बिजली पैदा हो सकेगी. परियोजना की पहली टर्बाइन इकाइयों का संचालन दिसंबर 2026 में और पूर्ण वाणिज्यिक संचालन जून 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है.

एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट