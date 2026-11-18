मध्य प्रदेश का नया पॉवर हाउस बना गांधीसागर डैम, इक इशारे पर मिलेगी 2,000 मेगावाट बिजली
मध्य प्रदेश के गांधीसागर डैम पर तैयार हाइड्रो पॉवर प्लांट को रफ्तार देने उतरी मोहन सरकार. दिसंबर में घूमेगी पहली टर्बाइन. विनोद गौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:39 PM IST
मंदसौर : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को गांधीसागर डैम पर हो रही है. ये मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव गांधीसागर डैम में तैयार हुई एशिया की पहली पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को रफ्तार देंगे. ये परियोजना इतनी खास है कि इसके शुरू होते ही मध्य प्रदेश में पीक ऑवर्स में मांग के अनुसार तुरंत 2 हज़ार मेगावाट तक बिजली पैदा हो सकेगी. परियोजना की पहली टर्बाइन इकाइयों का संचालन दिसंबर 2026 में और पूर्ण वाणिज्यिक संचालन जून 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है.
एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट
मध्य प्रदेश लगातार ऊर्जा क्षमता के विस्तार के साथ औद्योगिक क्षेत्र की बिजली की मांग पूरी करने को तैयार है. नीमच जिले में गांधी सागर डैम पर एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के और आला अधिकारियों के साथ गांधी सागर पहुंचे हैं. यहां हिंगलाज रिसोर्ट में कैबिनेट मीटिंग होगी.
मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस वार्ता में कहा "प्रदेश के आखिरी सिरे पर स्थित मंदसौर और नीमच जिले अब जल्द ही औद्योगिक हब के अलावा बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित होने वाले हैं. गांधी सागर में अब एक और बिजली परियोजना शुरू होने वाली है. यह पंप्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना एशिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है."
पीक ऑवर्स में डिमांड पर बनेगी बिजली
मोहन यादव ने कहा "बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एक नई तकनीक है. गांधीसागर में निर्मित पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की कुल लागत 11 हजार 474 करोड़ रुपए है. इसके प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में बिजली की मांग के पीक ऑवर्स में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज से 2 हज़ार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और मांग के अनुरूप तुरंत बिजली आपूर्ति की जा सकेगी. इससे प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होगी. उत्पादित बिजली का मूल्य भी सामान्य से लगभग आधा होगा."
मध्य प्रदेश में 5,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन
मध्य प्रदेश में सौर, जल और पवन ऊर्जा के जरिए 5,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है. अभी 10,000 मेगावाट क्षमता के नए सरकारी व निजी प्लांट निर्माणाधीन हैं. यह परियोजना पारंपरिक हाइड्रो प्लांटों से अलग है. इसमें एक ही पानी को बार-बार री-सर्कुलेट कर बिजली बनाई जाएगी, जिससे पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं होगी. दिन में जब सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी, तब बड़े मोटर पंपों से निचले जलाशय का पानी 31 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बने ऊपरी बांध में स्टोर किया जाएगा.
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गांधीसागर में बिजली उत्पादन बेहद किफायती
मख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया "बांध से छोड़े गए जल का वापस उद्ववहन करके दो बड़े तालाबों में छोड़ा जाएगा. जिसे इसी जल से वापस बिजली का उत्पादन होगा. ग्रीनको एनर्जी नामक कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी. गांधीसागर अभ्यारण्य में चीता पुर्नवास प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. यहां हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्ठानों एवं शिलाओं पर पुराऐतिहासिक शिलालेख और शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं. गांधीसागर क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, प्राचीन पुरातात्विक विरासत और पर्यटन का प्रमुख केंद्र हैं."
पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की मुख्य विशेषताएं
- परियोजना के तहत 1,920 मेगावाट बिजली उत्पादन और भंडारण की क्षमता.
- कुल 9 रिवर्सिबल टर्बाइन लगाई जा रही हैं, जो गांधीसागर जलविद्युत गृह की तुलना में 20 गुना अधिक बिजली पैदा करेंगी .
- इसमें दो जलाशय बनाए गए हैं, जहां निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर बांध का उपयोग होगा.
- दिन में अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा की मदद से पानी को ऊपर पंप किया जाएगा और शाम को बिजली की मांग बढ़ने पर उसी पानी को नीचे छोड़कर लगातार 6 घंटे तक बिजली बनाई जाएगी .
- यह एक क्लोज्ड-लूप प्रणाली है, जिसमें लगभग 2.4 टीएमसी (TMC) पानी का ही बार-बार पुनर्चक्रण (recycle) किया जाएगा, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होगी .
- पीक ऑवर्स में पारंपरिक स्रोतों की तुलना में लगभग आधी कीमत पर बिजली उपलब्ध होगी.