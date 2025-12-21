ETV Bharat / state

गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के लिए माकूल माहौल, नए मेहमानों के लिए टीम की रिपोर्ट OK

मध्य प्रदेश में कूनो के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में भी चीतों का कुनबा बढ़ेगा. नौरादेही में भी चीते आने वाले हैं.

Gandhi Sagar Sanctuary cheetahs
बोत्सवाना से गांधी सागर अभ्यारण्य पहुंचा 3 सदस्यीय दल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 8:29 AM IST

3 Min Read
मंदसौर : गांधी सागर अभ्यारण्य में जल्द ही नए अफ्रीकन चीते पहुंचने वाले हैं. दो चीते यहां पहले से मौजूद हैं. अफ्रीका के बोत्सवाना से आए दल ने गांधी सागर अभ्यारण्य को चीतों के लिए उपयुक्त माना है. नए मेहमानों के आमद की तैयारी शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश के वन अभ्यारण्यों में अब अफ्रीकन चीतों की संख्या और बढ़ने वाली है. वन विभाग कूनो में अफ्रीकन चीतों की सुरक्षित जिंदगी बसर होने के बाद नौरादेही और गांधी सागर में इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

बोत्सवाना से पहुंचा 3 सदस्यीय दल

नए साल में नौरादेही और गांधी सागर अभ्यारण्य में अफ्रीकन चीते आने वाले हैं. उनकी आमद से पहले बोत्सवाना के दल ने गांधी सागर अभ्यारण्य पहुंचकर चीतों की बसाहट की जानकारी ली. अफ्रीका से 3 सदस्यीय दल यहां पहुंचा और वन अमले के साथ दो दिन तक भ्रमण किया. गांधी सागर अभ्यारण्य में पहले भी अफ्रीका से चीते लाए गए हैं. अगले साल मार्च और अप्रैल के बीच अफ्रीकन चीते यहां लाए जा सकते हैं.

गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के लिए माकूल माहौल (ETV BHARAT)

प्रवास और प्रभास नामक चीतों के यहां स्वस्थ और खुशहाल रहने के कारण यह अभ्यारण्य अफ्रीकन चीतों के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है.

गांधी सागर अभ्यारण्य का माहौल चीतों के अनुकूल

बोत्सवाना से आए 3 सदस्यीय दल ने अभ्यारण्य क्षेत्र में बनाए गए बाड़े का भ्रमण किया और उनके लिए बनाई गई सुविधाओं के बारे में भी वन अमले से जानकारी ली. उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से इस अभ्यारण्य को अफ्रीकन चीतों के लिए उपयुक्त माना है. यहां पिछले साल अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, उनकी जिंदगी काफी अच्छी गुजरने से अफ्रीकन दल ने इस इलाके को बोत्सवाना से लाए जाने वाले चीतों के लिए सटीक माना है.

चीतों के लिए किए विभिन्न इंतजाम देखे

मंदसौर डीएफओ संजय रायखेरे ने बताया "बोत्सवाना से 3 सदस्यीय दल आया. उन्होंने विभिन्न पहलुओं की जानकारी लेते हुए दौरा किया है. चीतों के लिए यहां पहले से पसंदीदा काले चीतल और वन्य जीवों की भी व्यवस्था की गई है. गांधी सागर अभयारण्य में संचालित चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का दल ने निरीक्षण किया. इस दौरान चीतों के क्वारंटाइन बोमा, वन्यप्राणी चिकित्सालय एवं चीता मॉनिटरिंग रूम का अवलोकन किया."

कूनो से लाए गए दोनों चीतों की उछल-कूद देखी

निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कूनो से लाए गए चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में स्वच्छंद विचरण करते हुए भी देखा. प्रतिनिधिमंडल द्वारा गांधी सागर अभयारण्य में किए जा रहे चीता प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यों की सराहना की गई. उन्होंने बताया कि यहां चीता प्रोजेक्ट सफलता की दिशा में सही रूप से आगे बढ़ रहा है. बोत्सवाना के प्रतिनिधिमंडल में मिस्टर एड्रियन एन्टोंबो खोली, मिस्टर मोंडी मोगोलोडी बी. रूबेन एवं मिस्टर फेमेलो गादिमांग शामिल थे.

भारत सरकार की ओर से हेमंत सिंह, एआईजीएफ, एनटीसीए तथा डॉ. बिलाल हबीब, साइंटिस्ट-एफ, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) भी दौरे में शामिल थे.

