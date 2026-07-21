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मंदसौर में दूषित भोजन खाने से 10 से अधिक गायों की मौत, 8 की हालत गंभीर

मंदसौर में 10 से अधिक गायों की मौत, दूषित भोजन से फूड पॉइजनिंग की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी मौत की वजह.

Mandsaur cows food poisoning
दूषित भोजन खाने से 10 से अधिक गायों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:34 PM IST

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मंदसौर: सुवासरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बसई गांव में दूषित भोजन खाने से करीब 10 से 11 गायों की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 गायें अब भी गंभीर रूप से बीमार हैं. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर प्रशासन, पुलिस और पशुपालन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बीमार गायों का इलाज शुरू कराया.

दूषित भोजन से फूड पॉइजनिंग की आशंका

प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों के अनुसार गांव के आसपास किसी आयोजन या कार्यक्रम के बाद बचे हुए भोजन को खुले में फेंक दिया गया था. आशंका जताई जा रही है कि गायों ने वहीं दूषित भोजन खा लिया, जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई. भोजन करने के कुछ ही समय बाद गायों की हालत बिगड़ने लगी और एक-एक कर 10 से अधिक गायों ने दम तोड़ दिया.

दूषित भोजन से फूड पॉइजनिंग की आशंका (ETV Bharat)

डॉक्टरों की टीम कर रही पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलने पर पशुपालन विभाग की डॉक्टरों की टीम बसई गांव पहुंची. टीम ने मृत गायों का पोस्टमार्टम किया और नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है. इसके साथ ही मौके पर मौजूद अन्य बीमार गायों को बचाने के लिए प्राथमिक उपचार लगातार जारी है.

मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि "बसई क्षेत्र में लगभग 10 से 11 गायों की मृत्यु हुई है. पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई है. मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय युवाओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

स्थानीय युवाओं ने बताया कि बासी और दूषित खाना खुले में फेंकने की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है. किसी भी सामाजिक, धार्मिक या पारिवारिक आयोजन के बाद बचे हुए खाने को खुले में फेंकने के बजाय उसे सही तरीके से निस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि बेजुबान जानवर इसका शिकार न बनें. ग्रामीणों ने इस संबंध में प्रशासन को आवेदन देकर भविष्य में ऐसे आयोजनों के बाद कचरा निस्तारण के नियम सख्त करने की मांग की है.

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