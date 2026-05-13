मंदसौर में फूड पॉइजनिंग! दूषित आइसक्रीम खाने से 15 लोग बीमार, राजस्थान के भवानी मंडी में इलाज जारी
मंदसौर के गरोठ में आइसक्रीम खाने से 15 लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत, फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 10:40 AM IST
मंदसौर: गरोठ तहसील के ग्राम कोटडा बुजुर्ग में मंगलवार की शाम दूषित आइसक्रीम खाने से 15 लोग बीमार हो गए. बीमार मरीजों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल है. घटना के तत्काल बाद मरीजों को पड़ोसी राज्य राजस्थान के भवानी मंडी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पूरी रात उनका उपचार जारी रहा. बीमार मरीजों में दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है. जो भवानी मंडी के ही अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है.
मटका कुल्फी वाले से आइसक्रीम लेकर खाई
बताया जा रहा है कि, कोटडा में पास के ग्राम बोलिया निवासी एक फेरीवाला व्यक्ति मटका कुल्फी बेचने आता है. जिससे आइसक्रीम खरीद कर सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई थी. इसके कुछ देर बाद लोगों को उल्टी दस्त और चक्कर आने की शिकायत हुई. इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. एक के बाद एक मरीजों की संख्या बढ़ने से गरोठ का स्वास्थ्य अमला मौके पर पहुंचा. लेकिन राजस्थान की सीमा के नजदीक गांव होने से मरीजों के परिजन उन्हें भवानी मंडी शहर के अस्पताल ले गए. सभी मरीजों का रात भर इलाज चलता रहा.
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आइसक्रीम खाने के बाद मरीजों के मुंह से निकला झाग
सामान्य मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद घर रवाना कर दिया गया. जबकि भर्ती 8 मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है. बताया जा रहा है की आइसक्रीम खाने के बाद मरीजों के मुंह से झाग भी निकले थे. जिससे आइसक्रीम के दूषित मावे से बने होने की संभावना बढ़ गई है. इस मामले में गरोठ के बीएमओ डॉक्टर दरबार सिंह भी तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने मरीजों से भी बातचीत की. देर रात तक गरोठ तहसीलदार और बीएमओ भवानी मंडी में ही मौजूद रहे और मरीज का उपचार भी जारी रहा.
बीएमओ गरोठ दरबार सिंह ने बताया कि, ''हमें 8 बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी. बच्चों का इलाज चल रहा है. एक बच्चा पहले से बीमार था, इसकी जांच की गई है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसकी भी हालत स्थिर है. परिजन द्वारा बताया गया है कि उन लोगों ने आईसक्रीम खाई थी. जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई. प्रशासन ने फेरी वाले आइस्क्रीम विक्रेता की तलाश शुरू कर दी है. मामले की जांच जारी है.''