डीजे-बैंड बाजे के साथ निकाली प्याज की अर्थी, श्मशान घाट में बिलख-बिलखकर रोये किसान

प्याज की अर्थी सजाई, गांव में निकाली अंतिम यात्रा ( ETV BHARAT )

मालवा इलाके में किसानों में प्याज के गिरते दामों को लेकर के भारी नाराजगी है. खर्चे के चक्कर में मंदसौर जिले के कई किसान प्याज की फसल को अब अपने खेतों से उखाड़ रहे हैं. कई किसानों ने प्याज की फसल में मवेशियों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया है. कई किसान रोटावेटर से प्याज की फसल नष्ट कर रहे हैं. परेशान होकर किसानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया.

किसानों का कहना है "महंगाई के इस दौर में प्याज की फसल के उत्पादन में भारी लागत लगाना पड़ रही है. बदले में उन्हें इतने कम दाम मिलते हैं कि मंडियों तक ले जाना मुश्किल हो रहा है."

श्मशान घाट में विधि विधान से किया प्याज का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)

किसानों ने प्याज की फसल को खेत-खलिहान से लाकर अर्थी पर सजाया और उसके बाद उसे कफन ओढ़ाकर हार फूल चढ़ाए. इसके बाद बैंड बाजे के साथ गांव में प्याज की अंतिम यात्रा निकाली. श्मशान घाट में प्याज का अंतिम संस्कार किया गया. आक्रोशित किसानों ने सरकार से प्याज के दाम बढ़ाने और इसका भरपूर निर्यात करने की मांग की है.

मंदसौर जिले के ग्राम धमनार के किसानों ने प्याज की फसल को मरा हुआ मानकर इसका विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार किया. इस दौरान किसान रो-रोकर प्याज को अंतिम विदाई दी.

मंदसौर : सोयाबीन की फसल से बर्बाद हुए किसानों को अब प्याज ने कर्ज के दलदल में धकेल दिया है. कृषि उपज मंडियों में प्याज महज 02 से लेकर 07 रुपये किलो के दाम पर बिक रही है. किसानों को फसल का लागत मूल्य मिलने की बात तो दूर है, मंडियों में ले जाने का भाड़ा भी नहीं निकल रहा. इससे किसानों में भारी आक्रोश है.

मंदसौर में किसानों ने अनूठा प्रदर्शन किया (ETV BHARAT)

किसानों ने विधविधान से किया अंतिम संस्कार

किसानों ने ग्राम धमनार में शिव मंदिर से बैंड बाजे के साथ शव यात्रा प्रारंभ की और पूरे गांव में उसे घुमाते हुए श्मशान घाट ले जाकर विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया. किसानों ने अंतिम संस्कार के विधानों के मुताबिक ही पहले प्याज को मुखाग्नि दी, उसके बाद पंचतत्व में विलीन करने के लिए उसे पंच लकड़ी दी और शोकसभा का आयोजन किया.

किसान बद्री लाल धाकड़ ने बताया "सनातन धर्म के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद उसका वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया जाता हैं, ताकि उसकी आत्मा न भटके और वह वापस एक अच्छे रूप में पुनर्जन्म ले सके. प्याज अगले साल जन्म ले तो अच्छे भाव के रूप में ले, जिससे उनकी रोजी-रोटी चल सके."

किसानों ने सजाई प्याज की अर्थी (ETV BHARAT)

प्याज की लागत भी नहीं निकल रही

किसान राम लक्ष्मण ने बताया "प्याज के उत्पादन में करीब एक बीघा में 60 हजार रुपए का खर्च आता है. लेकिन दूसरी तरफ इस फसल को भारी मेहनत से पैदा करने के बाद भी दाम मंडियों में महज 2 से लेकर 5 रुपए किलो मिल रहे हैं. ऐसे में प्रति बीघा केवल 4 या 5 हजार रुपये की प्राप्ति हो रही है, इससे तो मंडी में ले जाने तक का भाड़ा भी नहीं निकलेगा. इस फसल का समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल तय होना चाहिए."

किसान बोले- ऐसे भावांतर का क्या मतलब

किसान उमाशंकर पटेल ने बताया "सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बाद सरकार ने भावांतर तय किया, लेकिन जिस फसल की बर्बादी हो गई तो उसके भावांतर देने का क्या औचित्य. जो फसल पैदा हुई है उसके बारे में सरकार ने कोई सुध नहीं ली. इन हालातों में उन्होंने इस फसल को भी भावांतर योजना में शामिल करने और इसका समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है."

प्याज के ताजा दाम के मामले में कृषि उपज मंडी के व्यापारी आकाश जैन ने बताया "आज कृषि उपज मंडी में प्याज की आवके 15 हजार बोरी रही. जिसके दाम 2 किलो से लगाकर 11 रुपए प्रति किलो तक मिले."

किसानों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

व्यापारी आकाश जैन ने बताया "पूरे देश की मंडियों में प्याज की आवक बंपर है. ऐसे में मांग न होने से भावों में भविष्य में भी तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं." किसानों ने तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत को ज्ञापन भी सौंपा. तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत ने बताया "प्याज के दामों को लेकर किसानों ने सरकार से अपील की है. इसे वह कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे."