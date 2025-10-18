ETV Bharat / state

मंदसौर में किसानों से मजाक, प्रशासन ने किए बैंक खाते सीज, मुआवजा राशि वापस करने के नोटिस

सुवासरा तहसील के ग्राम टोकड़ा के करीब डेढ़ सौ किसानों को राजस्व विभाग ने दीपावली के पहले मुआवजा राशि बैंक खातों में जमा तो करवा दी. लेकिन 3 दिन बाद ही जब अधिकारियों ने गांव की जमीन के रकबे के मुताबिक आवंटित रकम का हिसाब लगाया तो होश उड़ गए. अधिकारियों ने इस गांव के कई किसानों को नियत मापदंड के मुताबिक अधिक राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में जमा करवा दिया. इस खुलासे के बाद अधिकारियों ने किसानों को आवंटित की गई रकम वापस करने को कहा है.

मंदसौर : जिले के सुवासरा तहसील के सैकड़ों किसानों के साथ प्रशासन ने मजाक कर दिया. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंदसौर जिले में सोयाबीन फसल का मुआवजा दीपावली से पहले किसानों के खाते में आने लगा है. लेकिन ग्राम टोकड़ा के किसानों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मजाक कर दिया. यहां के किसानों के बैंक खातों में मुआवजा रकम अदा कर दी गई. किसान जब रकम लेने बैंक पहुंचे तो पता चला कि खाते सीज कर दिए गए हैं. इसके साथ ही किसानों को नोटिस जारी कर मुआवजा राशि वापस करने की चेतावनी दी गई है.

प्रशासन के नोटिस जारी होने के बाद किसानों में हड़कंप मच गया. इन नोटिस में प्रशासन ने उल्लंघन करने पर कुर्की की कार्रवाई करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं. इसी के साथ तहसील के अधिकारियों के निर्देश पर तमाम बैंकों ने किसानों के बैंक खाता सीज कर दिए हैं. इधर, दिवाली के 3 दिन पहले मुआवजा रकम मिलने से प्रभावित किसानों को जैसे ही रिकवरी के नोटिस मिले तो उनकी खुशी काफूर हो गई. किसानों ने कहा "जमा हुई मुआवजा रकम अब शासन को वापस लौटाना है तो उन्हें वाजिब मुआवजे की राशि कब मिलेगी."

सोयाबीन की जगह मूंगफली की फसल दशाई

किसान धर्मेंद्र सिंह राठौर और गोविंद विश्वकर्मा ने बताया "प्रशासन ने उनके खातों में मुआवजा रकम जमा करवाने के तत्काल बाद रिकवरी के भी नोटिस जारी कर दिए. जब वह बैंक में पैसा निकालने गए तो अधिकारियों ने उनके खाते सीज करने की जानकारी दी. हैरत की बात तो यह है कि जब मुआवजा रकम और उनके खेत में बोई गई फसल का मिलान किया तो किसानों के होश उड़ गए. रिकॉर्ड में अब उनके सोयाबीन की फसल की बजाय मूंगफली और उड़द जैसी फसलों का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया. जबकि मौके पर उनके सोयाबीन की फसल खड़ी थी, जो चौपट हो गई."

तहसीलदार ने बताई प्रशासन की तकनीकी त्रुटि

वहीं, किसानों के खातों को सीज करने से वे त्यौहारी सीजन में जरूरत का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं. ग्राम टोकड़ा में किसानों को मुआवजा रकम जमा करवाने में अधिकारियों की गलती की बात प्रशासन भी मान रहा है. सुवासरा के तहसीलदार रामलाल मुनिया ने बताया "किसानों के खातों में तकनीकी त्रुटि की वजह से ज्यादा रकम जमा हो गई. इसकी रिकवरी के लिए ही उन्हें नोटिस जारी किए हैं. किसानों के बैंक के खातों को सीज करवा दिया है." उन्होंने किसानों के खेतों में सोयाबीन की फसल के बजाय दूसरी फसलों का रिकॉर्ड चढ़ जाने की बात भी मानते हुए इस त्रुटि को जल्द ही सुधार करने की बात भी कही है.