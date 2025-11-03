ETV Bharat / state

मंदसौर पुलिस एक्शन में, नकली नोट बनाने वाली गैंग का मास्टरमाइंड पंजाब से गिरफ्तार

मंदसौर की वाईडी नगर थाना पुलिस द्वारा पिछली 27 अक्टूबर को मुल्तानपुरा इलाके में 03 बदमाशों से पकड़े गए 500-500 के नकली नोटों के मामले की पड़ताल में पुलिस ने अब पूरे देश में फैली इस गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सायबर सेल के जरिए पिछले हफ्ते पकड़े गए आरोपी रियाज खान, निसार मोहम्मद और दीपक गर्ग के कनेक्शन की जांच की. इस सिलसिले में पुलिस ने 03 दिन बाद ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र से दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

मंदसौर : जिले में अंतरराज्यीय गैंग द्वारा नकली नोट खपाने के मामले में पुलिस ने अब एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना को पंजाब से गिरफ्तार करते हुए नोट छापने का पूरा कारखाना जब्त किया. पुलिस ने मास्टरमाइंड आरोपी गुरजीत सिंह के पटियाला जिला स्थित सनौर नामक कस्बे में छापा मारा. पुलिस ने लाखों रुपए के नकली नोट और नोट छापने की मशीनों के अलावा कई उपकरण बरामद किए हैं.

गैंग के संदीप सिंह बसेटी और रमेश अहलावत के कब्जे से भी पुलिस ने नकली नोट बरामद किए हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने अब इस गैंग को चलाने वाले मास्टरमाइंड आरोपी गुरजीत सिंह को पंजाब के पटियाला जिले से गिरफ्तार कर लिया. पटियाला के सनौर निवासी आरोपी ने अपने घर पर ही नकली नोट छापने का कारखाना खोल रखा था. पुलिस टीम ने छापा मारते हुए उसके कब्जे से 500, 200 और 100 के करीब 04 लाख रुपए कीमत के नकली नोट बरामद किए हैं.

मास्टरमाइंड के कब्जे से 6 सिम जब्त

पुलिस ने इस शातिर आरोपी के कब्जे से नोट छापने में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, माउस, की-बोर्ड और नोट के कागज के अलावा नोटों पर चिपकाने वाली स्ट्रिप भी बरामद की है. पुलिस ने आरोपी गुरजीत सिंह के नाम इशू की गई 6 सिम भी जब्त की हैं. 6 एंड्राइड मोबाइल के जरिए आरोपी ने इस नेटवर्क को पूरे देश में फैला रखा था. पुलिस ने आरोपी गुरजीत सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 178, 179, 180 और 181 में पुलिस प्रकरण दर्ज करते हुए कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है.

पूरे नेटवर्क के गैंग का पर्दाफाश करेगी पुलिस

नकली नोट छापने की गैंग का मास्टरमाइंड गुरजीत सिंह पहले भी दो बार गिरफ्तार हो चुका है. गुरजीत सिंह की नकली नोट छापने के मामले में ही हरियाणा के यमुनानगर और राजस्थान के जोधपुर में भी दो बार गिरफ्तारी हो चुकी है. इस अपराध से लगातार जुड़े होने के कारण पुलिस अब इस आरोपी की पूरी गैंग और इसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. मंदसौर एसपी विनोद मीणा ने बताया "मंदसौर जिले में नकली नोटों को खपाए जाने के संकेत मिलने के बाद 03 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इस नेटवर्क की पूरी गैंग के पकड़े जाने के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है."