ड्रग्स तस्करों से 50 लाख की डील, SP ने TI-SI समेत 4 पुलिस वालों को किया सस्पेंड

मध्य प्रदेश पुलिस को सिवनी कांड के बाद अब मंदसौर के मामले ने किया शर्मसार. आरोपी टीआई-एसआई और 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर.

Mandsaur drug smuggling
ड्रग्स तस्करों से डील के आरोप में टीआई और एसआई सस्पेंड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 4:53 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
मंदसौर : अभी सिवनी कांड की गूंज खत्म नहीं हुई कि अब मंदसौर में भी खाकी की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. सिवनी में हवाला कारोबारी से 3 करोड़ लूटने के मामले में एसडीओपी व टीआई सहित 10 पुलिस वाले सलाखों के पीचे पहुंच चुके हैं. अब मंदसौर में पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करों से मोटी रकम ऐंठने का मामला गर्म है. आरोप है कि टीआई-एसआई सहित 4 पुलिस वालों ने नशा तस्करों को छोड़ने के एवज में 50 लाख की डील की.

शिकायत मिलते ही एसपी ने करवाई जांच

मंदसौर जिले के शामगढ़ थाने में पदस्थ टीआई धर्मेंद्र शिवहरे, सब इंस्पेक्टर अविनाश सोनी और आरक्षक दिलीप बघेल व मनीष पवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. मामले के अनुसार पुलिस टीम ने कुछ दिन पहले कार से की जा रही अफीम-डोडाचूरा की तस्करी के मामले को रफा-दफा करने की एवज में तस्करों से 50 लाख रुपए वसूली की डील की. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद मंदसौर एसपी ने मामले की जांच करते हुए तत्काल प्रभाव से इन चारों को निलंबित कर दिया है. चारों को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है.

मंदसौर एडिशनल एसपी टीएस बघेल (ETV BHARAT)

ड्रग्स तस्करी का गढ़ बना मंदसौर

मादक पदार्थों की तस्करी के गढ़ माने जाने वाले मंदसौर जिले में अफीम, हीरोइन और ब्राउन शुगर के अलावा डोडाचूरा की तस्करी होती है. तस्करी में पुलिस की मिलीभगत के कई मामले सामने आ चुके हैं. कुछ दिन पहले शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आकली में पुलिस ने एक कार के जरिए राजस्थान की ओर तस्करी किया जा रहे अफीम के डोडाचूरा के तस्करों को पकड़ लिया. आरोप है कि 3 आरोपियों में से 2 को केस से बाहर निकालने के टीआई ने एक जनप्रतिनिधि के जरिए आरोपियों से 50 लाख रुपए की डील की.

जांच करने के लिए फिर से टीम गठित

इस मामले में टीआई धर्मेंद्र शिवहरे, सब इंस्पेक्टर अविनाश सोनी, आरक्षक दिलीप बघेल और मनीष पवार जांच के घेरे में हैं. लोगों की शिकायत के बाद मंदसौर एसपी विनोद मीणा ने मामले की जाच शुरू की. फौरीतौर पर हुई जांच के दौरान एसपी को मामला संदिग्ध लगा. एसपी ने टीआई धर्मेंद्र शिवहरे समेत चारों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. एसपी ने इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए भी टीम गठित की.

Mandsaur drug smuggling
मंदसौर के 2 आरक्षक भी सस्पेंड (ETV BHARAT)

एसपी ने जांच करवाई तो मामला संदिग्ध लगा

इस मामले में एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने बताया "मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में की गई कार्रवाई में टीआई और मामले से जुड़े 3 पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका उजागर होने के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है. 4 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है. पुलिस की एक टीम अब पूरे मामले की सिरे से जांच कर रही है."

Last Updated : October 22, 2025 at 5:08 PM IST

