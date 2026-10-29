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मंदसौर में दो बच्चों के बीच चॉकलेट विवाद, 12 साल की बच्ची ने 4 साल के बच्चे की हत्या की, 4 दिन बाद खुला राज

चॉकलेट के विवाद में 4 साल के मासूम की हत्या ( ETV Bharat )

मंदसौर: चॉकलेट के पीछे 2 बच्चों में हुई आपसी लड़ाई, इस चरम पर पहुंची कि एक बच्चे ने दूसरे का मर्डर ही कर दिया. घटना शामगढ़ के पंजाबी कॉलोनी की है. यहां एक 12 साल की बच्ची ने 4 साल के बच्चे को घर में बने पानी के टैंक में फेंक दिया और उसके बाद ढक्कन लगा दिया. जिससे बच्चे की मौत हो गई.

2 दिन बाद हुई पुलिस जांच में मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने 12 साल की बच्ची को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया है. इस घटना के बाद पूरे नगर में सनसनी का माहौल है.