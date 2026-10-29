मंदसौर में दो बच्चों के बीच चॉकलेट विवाद, 12 साल की बच्ची ने 4 साल के बच्चे की हत्या की, 4 दिन बाद खुला राज
मंदसौर की पंजाबी कॉलोनी में चॉकलेट के लिए 2 बच्चों में हुई लड़ाई. मां की डांट का बदला हत्या कर लिया. विनोद गौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:11 PM IST
मंदसौर: चॉकलेट के पीछे 2 बच्चों में हुई आपसी लड़ाई, इस चरम पर पहुंची कि एक बच्चे ने दूसरे का मर्डर ही कर दिया. घटना शामगढ़ के पंजाबी कॉलोनी की है. यहां एक 12 साल की बच्ची ने 4 साल के बच्चे को घर में बने पानी के टैंक में फेंक दिया और उसके बाद ढक्कन लगा दिया. जिससे बच्चे की मौत हो गई.
2 दिन बाद हुई पुलिस जांच में मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने 12 साल की बच्ची को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया है. इस घटना के बाद पूरे नगर में सनसनी का माहौल है.
चॉकलेट के विवाद में 4 साल के मासूम की हत्या
शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया, "शामगढ़ के पंजाबी कॉलोनी में शुक्रवार (23 अक्टूबर) के दिन 4 साल के बच्चे कृष्ण पाल और पड़ोस में रहने वाली 12 साल की बच्ची का एक चॉकलेट के लिए विवाद हो गया था. बच्ची उस 4 साल के बच्चे से चॉकलेट छीनने की कोशिश कर रही थी. इसी दौरान दोनों में मारपीट हो गई. इस घटना के बाद बच्ची ने उस बच्चे को चॉकलेट न देने पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और उससे चॉकलेट छीन ली."
उन्होंने बताया, "4 साल के मासूम ने जब इस बात की शिकायत बच्ची के माता-पिता से की तो बच्ची की मां ने उसे डांटा और उस बच्चे से माफी मांगने के लिए कहा साथ ही चॉकलेट लौटने की बात कही. इस घटना के बाद उस बच्ची को इतना गुस्सा आया कि उसने दूसरे दिन यानि शनिवार 24 अक्टूबर को बच्चे को अकेला देखकर उससे बदला लेने की ठान ली.
शनिवार दोपहर के वक्त जब घर में कोई नहीं था तो किशोरी मासूम कृष्ण पाल को उठाकर लेकर अपने पड़ोसी के घर लेकर आ गई और उसके यहां बने पानी के टैंक पर रखे फर्श को हटाकर उसे टैंक में फेंक दिया. इसके बाद उसने उसका ढक्कन वापस फर्श से बंद कर दिया. इस घटना के बाद कृष्ण पाल को ढूंढने के लिए पूरी कॉलोनी के लोग आसपास और नगर के तालाब के अलावा दूसरी कॉलोनी में उसकी तलाश शुरू कर दी."
शनिवार की रात पुलिस में की शिकायत
काफी तलाश के बाद जब कृष्ण पाल नहीं मिला तब माता-पिता ने शनिवार की रात शामगढ़ थाने में जाकर बालक की गुमशुदगी दर्ज करवाई. शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया, "24 अक्टूबर को शिकायत मिली थी. शिकायत के बाद दूसरे दिन 25 अक्टूबर को पुलिस ने कॉलोनी में छानबीन शुरू की. इसके बाद कॉलोनी में बने पानी के टैंक के ढक्कन खुलवाए तो पड़ोसी के पानी के टैंक में कृष्ण पाल का शव तैरता हुआ मिला." इस घटना के बाद थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने खुद मामले की जांच शुरू की. पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर कृष्ण पाल को पानी के टैंक में किसने फेंका.
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बुधवार को पुलिस ने किया खुलासा
थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया, "छानबीन के दौरान बुधवार यानि 28 अक्टूबर को पुलिस ने आसपास के बच्चों के साथ बच्ची से भी पूछताछ की तो उसने चॉकलेट के कारण हुए विवाद के कारण मासूम की हत्या करना कबूल लिया. इसके बाद पुलिस ने बच्ची को अभिरक्षा में लेकर कोर्ट में पेश किया. इसके बाद बाल सुधार गृह मंदसौर भेज दिया है. इस घटना के बाद पूरे नगर में जिसने भी यह घटना सुनी वह स्तब्ध रह गया.