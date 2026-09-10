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नींव खोदते ही निकला 100 साल पुराना खजाना, बंटवारे के चक्कर में फंसे मकान मालिक और मजदूर

ब्रिटिश काल के हैं चांदी के सिक्के, इंदौर में बेचने की कोशिश दरअसल यह पूरा मामला भानपुरा थाना क्षेत्र के बरखेड़ी गांव का है. जहां 26 अगस्त को प्रेम सिंह भाटी के मकान की नई की खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के मिले थे. चांदी के सिक्कों की संख्या 700 बताई जा रही है, जो 1904 में ब्रिटिश काल के दौरान जारी किए गए थे. इन पर तत्कालीन गवर्नर पंचम जॉर्ज का चित्र बना हुआ है.

मंदसौर: भानपुरा क्षेत्र में मकान की नींव खोदने के दौरान 100 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं. आरोप है कि, गड़ा हुआ धन मिलने के मामले को दबाते हुए मकान मालिक और मजदूरों ने चांदी के सिक्कों को आपस में बांट लिया. लेकिन इन सिक्कों को बाजार में बेचने की कोशिश के दौरान भानपुरा पुलिस को इसकी जानकारी लग गई है. पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक सहित चार लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 144 चांदी के सिक्के और 2 लाख 38 हजार नगद राशि भी बरामद की है. भानपुरा पुलिस ने इस मामले में बरखेड़ी गांव के मकान मालिक प्रेम सिंह भाटी और दो नाबालिकों सहित कुल 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है.

144 चांदी के सिक्के और 2 लाख 38 हजार रुपये जब्त

भानपुरा थाना प्रभारी विनय बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''गांव में चांदी के सिक्कों के मिलने की खबर लीक हो गई थी. वहीं, आरोपीगण द्वारा इन्हें बेचने का प्रयास भी अलग-अलग जगह किया जा रहा था. ग्राम चौकीदार से मिली सूचना के बाद पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो इस मामले का खुलासा हुआ है. भानपुरा थाना पुलिस ने अब तक 144 चांदी के सिक्के और नगद 2 लाख 38 हजार रुपये जब्त किए हैं. इस मामले में चांदी के सिक्के खरीदने वाले ज्वेलर्स और उन्हें गला कर नष्ट करने वालों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.''

चांदी के सिक्के और नकदी बरामद (Mandsour Police PRO)

मुगल से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत में चांदी के सिक्कों का चलन

रतलाम में पुराने सिक्कों की जानकारी रखने वाले चंद्रशेखर केलवा ने बताया कि, ''बरखेड़ी गांव में मिले ब्रिटिश कालीन सिक्कों पर निर्माण का सन 1905 दर्ज है. जिससे स्पष्ट होता है कि यह करीब 100 साल से अधिक पुराने सिक्के हैं. मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत में चांदी के सिक्कों का चलन रहा है. 1940 के पहले शुद्ध चांदी के सिक्के ब्रिटिश टकसाल द्वारा जारी किए जाते थे. 1940 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही चांदी के सिक्कों का चलन धीरे-धीरे बंद होने लगा. जो की 1947 में आजादी के बाद से पूर्णतः चलन से बाहर हो गया.''

खजाना की बात छुपाना गैरकानूनी

पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक देवी सिंह, मजदूर जीतमल बैरागी और दो नाबालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है. वहीं, पुलिस शेष बचे सिक्कों की तलाश भी कर रही है. बता दें कि, जमीन की खुदाई के दौरान गड़ा धन मिलने या खजाना मिलने पर उसे छुपाना या बेचना निखात निधि अधिनियम के अंतर्गत गैरकानूनी है. इस तरह का गड़ा धन या खजाना मिलने पर शासन को सूचना देना अनिवार्य है. बहरहाल भानपुरा थाना पुलिस गड़े धन के इस मामले की जांच में जुटी हुई है.