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पति से झगड़ा के बाद सरपंच साहिबा ने मायके में डाला डेरा, पंचायत दफ्तर में 3 माह से ताला

मंदसौर : भरड़ावद गांव की पंचायत में अजीबोगरीब मुसीबत आ गई है. बीते 3 माह से ग्राम पंचायत दफ्तर बंद है. आम लोगों के कामकाज के साथ ही पंचायत के भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं. सरपंच हुस्ना बी पति से नाराज होकर अपने मायके चली गई हैं. इसके बाद अब वह वापस आने को राजी नहीं हैं. गांव के लोगों ने जनपद पंचायत में शिकायत की है. जनपद पंचायत ने महिला सरपंच ने नोटिस जारी किया है.

सरपंच बीवी और शौहर के बीच झगड़ा अब तलाक की नौबत तक पहुंच गया है. भरड़ावद की हुस्ना बी 2022 में पंचायत चुनाव जीतकर सरपंच बनी थी. पति से झगड़े के बाद सरपंच साहिबा मायके पहुंच गई. बीते 3 माह से पंचायत की आवश्यक बैठकें ठप हैं. दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने के अलावा सभी काम हुस्ना बी के पति फारुक खान ही देखते थे. लेकिन कुछ माह पहले दोनों में अनबन शुरू हो गई और विवाद बढ़ गया.

सरपंच हुस्ना बी अब अपने मायके में हैं. अब ग्राम पंचायत को जरूरी कामकाज के लिए महिला सरपंच की आवश्यकता है लेकिन मियां-बीवी के झगड़े की वजह से सरपंच गांव आने को तैयार नहीं हैं. सरपंच हुस्ना बी ने फोन पर बताया "यह उनके और पति के बीच का निजी मामला है. पंचायत में सरपंच बनने के बाद सारा कामकाज पति ही संभालते थे तो अब भी वही संभाल लेंगे. आवश्यकता हुई तो इस मामले में जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा करेंगी." सरपंच पति फारुख खान ने बताया "उनका और पत्नी का विवाद चल रहा है लेकिन तलाक नहीं हुआ है. फिलहाल वह अपने मायके में हैं."

गांव के विकास कार्य और वित्तीय लेनदेन ठप

ग्राम पंचायत सचिव को जरूरी कागजातों पर सरपंच के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ रही है. पंचायत सचिव परेशान है. गांव के लोगों को भी विभिन्न प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र के लिए सरपंच के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है. ग्राम पंचायत के सभी वित्तीय लेनदेन भी ठप पड़े हैं. गांव के उपसरपंच तय्यब अली ने बताया "गांव में करीब 25 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन और मस्जिद के पास बन रहे शेड निर्माण की राशि नहीं निकल पा रही है."

पंचायत में रोज आने वाले ग्रामीणों को उनके आवेदन और जरूरी दस्तावेज पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं. ये मामला जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अधिकारियों के पास पहुंचा है. इसके बाद इस समस्या का हल निकालने के लिए सरपंच को नोटिस जारी होने की संभावना है. गांव के वरिष्ठ लोग और पंचायत प्रतिनिधि मियां-बीवी के बीच के झगड़े को सुलझाने में लगे हैं.