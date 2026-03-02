ETV Bharat / state

ओलावृष्टि के बाद बीज विकास निगम का सारा फोकस मालवा पर, खेतों में उतरी टीमें

मध्य प्रदेश में बेमौसम की बारिश व ओलावृष्टि के बाद भी बीज विकास निगम को गेहूं के बीज उत्पादन का टारगेट पूरा होने की उम्मीद.

MP beej vikas nigam
बीज विकास निगम का सारा फोकस मालवा पर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 1:51 PM IST

रिपोर्ट : विनोद कुमार गौर

मंदसौर : मध्य प्रदेश बीज विकास निगम की टीम इन दिनों मालवा क्षेत्र में गेहूं के बीज उत्पादन की जानकारी लेने के लिए खेतों का दौरा कर रही है. हालांकि ओला प्रभावित जिलों में बीज उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है, लेकिन बीज विकास निगम को उम्मीद है कि टारगेट के अनुसार बीज उत्पादन हो जाएगा.

बीज विकास निगम के जिला अधिकारी भंवर सिंह चौहान (ETV BHARAT)

बीज विकास निगम के अधिकारी मैदान में

मध्य प्रदेश बीज निगम ने सभी जिलों में इस साल भी बीज उत्पादन के लिए, किसानों को प्लाट प्रोग्राम आवंटित किए हैं. लेकिन ओला प्रभावित इलाकों में फैसलें खराब होने से अब निगम का फोकस मालवा इलाके के उन खेतों पर ज्यादा हो गया है, जहां फसलें खड़ी हैं. बीज विकास निगम के अधिकारी अपनी टीमों के साथ अगले साल के बीज व्यवस्था के लिए खेतों का भ्रमण कर रहे हैं. बीज विकास निगम सभी जिलों के बीजों की प्रगति रिपोर्ट ले रही है.

ओलावृष्टि के बाद भी बीज विकास निगम को उम्मीदें

बुंदेलखंड, मध्य भारत और दक्षिण निमाड़ इलाके में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फैसलें चौपट हो गई हैं. इससे 8 जिलों में बीज के उत्पादन में भी कमी की आशंका है. गेहूं बुआई के लिए बीज की अधिक मात्रा लगने से अगले साल के बीज उत्पादन को ध्यान में रखते हुए निगम ने अब अपना ध्यान प्रदेश के मालवा इलाके के उन प्रभावित क्षेत्रों पर केंद्रित कर दिया है, जहां बीज उत्पादन के प्लाट आवंटित किए हैं.

गेहूं के अच्छे बीजों का भंडारण करने की कोशिश

बीज विकास निगम के अधिकारी अगले साल बीज की कमी ना हो, इसके लिए अब उन खेतों का भ्रमण कर रहे हैं, जहां उन्होंने बीज उत्पादन करवाया है. मंदसौर जिले में बीज निगम की टीमें गांव-गांव और खेतों पर जाकर आवंटित प्लाट का निरीक्षण कर रही है, ताकि कुछ दिनों बाद में फसलें तैयार होने के साथ ही अच्छे बीज का भंडारण किया जा सके.

मंदसौर जिले में इस बार भी निगम ने करीब 200 हेक्टेयर जमीन में गेहूं के एचआई 1650 पूसा ओजस्वी, एच आई 8830 पूसा कीर्ति, एच आई 8759 पूसा तेजस, के अलावा जीबीडब्ल्यू 513 ,जीबीडब्ल्यू 303 जैसी प्रचलित वैरायटी के बीच उत्पादन करवाए हैं.

मालवा में गेहूं के बीज की क्वालिटी हाई

मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ और सीतामऊ तहसीलों में कुछ प्लाट ओलावृष्टि की चपेट में आने से खराब भी हुए हैं. लेकिन अधिकतर हिस्से में गेहूं की फसल शबाब पर खड़ी होने से बीज निगम के अधिकारी फसल संग्रहण के पहले प्लाटों का मौका मुआयना कर रहे हैं. खास बात यह है कि मालवा इलाके में पैदा हुए बीज की क्वालिटी शत प्रतिशत अच्छी है. बीज विकास निगम के अधिकारियों का ध्यान मंदसौर ,रतलाम, धार और उज्जैन जिलों पर केंद्रित हो गया है.

शुगर फ्री गेहूं उत्पादन पर भी फोकस

बीज प्रमाणीकरण अधिकारी रामेश्वर पाटीदार ने बताया "वर्तमान में प्रचलित इन वैरियटयों का उत्पादन भी अधिक होने और खाने में अच्छी रोटियां देने वाली वैरायटी के चलन बढ़ने से अब निगम का ध्यान इन्हीं वैरायटी के बीच पर केंद्रित है. आने वाले दिनों में बीज विकास निगम शुगर फ्री गेहूं के उत्पादन के प्रोग्राम पर भी ध्यान देगा, ताकि गेहूं में पाए जाने वाले शर्करा के तत्व को कम किया जा सके. मंदसौर के अलावा आसपास के जिलों में गेहूं के अच्छे बीज उत्पादन की संभावनाएं हैं."

बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ें किसान

मंदसौर बीज विकास निगम के जिला अधिकारी भंवर सिंह चौहान ने बताया "ये वैरायटी अच्छे उत्पादन के साथ ही खाने में भी अच्छी होने से ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम बीज उत्पादन के कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. किसानों को सलाह दी कि वह अच्छी फसल के लिए प्रमाणीकरण बीज ही बोएं. बीज विकास निगम से जुड़कर बीज उत्पादन करने वाले किसानों को आर्थिक लाभ भी ज्यादा होता है. अतः उन्हें बीज उत्पादन के कार्यक्रम में भी सहभागिता करनी चाहिए."

