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3 किलो का खीरा! बालाघाट की बालम ककड़ी की मध्य प्रदेश-राजस्थान में धूम, रेट आसमान पर

मध्य प्रदेश के आदिवासियों की बालम ककड़ी, स्वाद में लाजवाब. महंगी होने के बावजूद गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में डिमांड. विनोद गौर की रिपोर्ट.

MANDSAUR BALAM KAKDI
मध्य प्रदेश की बालम ककड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 3:15 PM IST

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मंदसौर: भगोरिया डांस और कड़कनाथ चिकन से फेमस आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिला लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है. अब झाबुआ का 'बालम ककड़ी' मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि राजस्थान और गुजरात के अलावा सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र में भी खूब धूम मचा रही है. पहाड़ी खेतों में पैदा होने वाली परंपरागत वैरायटी की बालम ककड़ी पूरे साल में केवल मानसूनी सीजन में ही पैदा होती है. वहीं पूरी तरह ऑर्गेनिक और स्वाद में बेहद मीठी होने से ककड़ी की भारी डिमांड है. यही वजह हैं कि क्षेत्र के कई जिलों में इन दिनों यह ककड़ी खूब बिक रही है और भारी डिमांड से बालम ककड़ी के दाम भी अब सातवें आसमान पर हैं.

झाबुआ की बालम ककड़ी की धूम

आमतौर पर सलाद में शामिल किए जाने वाला खीरा और ककड़ियों का खाने में तेजी से चलन बढ़ा है, जिसके कारण अब इनका व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो गया है. वैसे ककड़ी बारह मास खाया जाने वाला सलाद का फूड है. हर सीजन के हिसाब से उत्पादन देने वाली बीजों की वैराइटियां भी अब तेजी से चलन में आ रही हैं. नदी और तालाबों के किनारे गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली ककड़ी पतली और लंबी होती है. आमतौर पर यह वैरायटी मई से जून की गर्मी में तरावट के लिए हर जगह बिकती नजर आती है.

आदिवासी बालम ककड़ी स्वाद में लाजवाब (ETV Bharat)

व्यावसायिक उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी

बरसात के सीजन में पैदा होने वाली खीरा, पीली रेशम और तुंबा ककड़ी अलग-अलग क्षेत्र में बोई जाती है. यह परंपरागत बीजों से पैदा की जाने वाली किस्में हैं. खास बात यह है कि बदलते दौर में अब भाग दौड़ की जिंदगी के चलते, चिकित्सक भी ग्रीन फाइबर फूड (ककड़ी) को सलाद में शामिल की सलाह दे रहे हैं. होटल और रेस्टोरेंट के अलावा हर तीसरे घर में सलाद की रानी माने जाने वाली ककड़ियों के उपयोग का चलन बढ़ने से भी व्यावसायिक उत्पादन तेजी से होने लगा है. इन दिनों पोली हाउस और ग्रीन फील्ड में हरी चाइनीस खीरा ककड़ी का भी उत्पादन हर जगह शुरू हो गया है, लेकिन इन सब के बावजूद आदिवासी जिले झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम के पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाली बालम ककड़ी का स्वाद सबसे बेहतर और उम्दा है.

हाइब्रिड ककड़ियों से 4 गुना अधिक कीमत

बालम ककड़ी पहाड़ी खेतों में मानसूनी सीजन में बरसात के पानी से होती है. इसकी जून के महीने में बुवाई की जाती है. 3 महीने बाद पैदा होने वाली यह ककड़ी बाजार में बिकने वाली खीरा ककड़ियों की किस्म से बिल्कुल अलग है. इसकी एक ककड़ी का वजन ढाई से 3 किलो तक होता है. मानसूनी बौछारों और पहाड़ी मिट्टी में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के बगैर पैदा होने वाली इस आर्गेनिक ककड़ी की अब देसी बाजारों में भारी डिमांड है. यही वजह है कि मालवा इलाके में यह ककड़ी अब कांटे के तोल के बजाय गिनती के नग के हिसाब से बिकती है. जिसकी कीमत हाइब्रिड ककड़ियों से करीब 4 अधिक तक होती है.

TRIBAL FAMOUS VEGETABLES
व्यावसायिक उत्पादन में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मांग

मंदसौर में झाबुआ की एक बालम ककड़ी 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक बिक रही है. सितंबर महीने के दौरान केवल दो हफ्ते तक मिलने वाली इस ककड़ी के शौकीन भी दूर दराज से इस ककड़ी को खरीदने के लिए मालवा इलाके के बाजारों में पहुंच रहे हैं. रविवार के अवकाश के दिन उदयपुर से अपने रिश्तेदारों के यहां आए धीरज कुमार जीनगर ने मंदसौर के बाजारों में जब बालम ककड़ी को बिकते देखा तो उन्होंने जमकर खरीदारी की. उन्होंने बताया, "मैं बचपन से ही बालम ककड़ी का शौकीन हूं. मैं जब भी मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जाता हूं तो इन ककड़ियों को खरीद लेता हूं."

कम उत्पादन और अधिक डिमांड से रेट हाई

विक्रेता कंकू बाई ने बताया, "मैं झाबुआ के जोबट इलाके से यहां बालम ककड़ी बेचने आई हूं. मंदसौर के बस स्टैंड इलाके में दो स्टाल लगाकर दिन भर में 200 नग ककड़ी बेचती हूं. इस व्यवसाय का सालभर तक इंतजार रहता है. बड़ी और छोटी ककड़ी के साइज के हिसाब से 70 से लगाकर 150 रुपए प्रति ककड़ी के हिसाब से बेचती है. इलाके में इस बार हुई अल्प वर्षा के कारण इसका उत्पादन कम होने और भारी डिमांड के कारण रेट काफी ज्यादा है. बालम ककड़ी की वैरायटी परंपरागत वैरायटी है."

व्यावसायिक उत्पादन कर मुनाफा कमाने का आह्वान

कृषि वैज्ञानिक गजेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया, "यह ककड़ी पहाड़ी इलाकों के खेतों में मानसून के दौरान पैदा होती है. जो आकार में काफी बड़ी होती है. यह ककड़ी आगे से पतली और पीछे से मोटी होकर हरे भुरे रंग वाली शंकु आकार में होती है. खाने में काफी मुलायम और मिठी रसीली होने से लोग इसे काफी पसंद करते हैं. दूसरा पूरी तरह ऑर्गेनिक होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है. उपयुक्त खेतों में किसानों को इसका व्यावसायिक उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहिए."

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बालम ककड़ी की राजस्थान सहित कई राज्यों में डिमांड (ETV Bharat)

बहरहाल आदिवासी भगोरिया नृत्य और खाने के लजीज व्यंजन कड़कनाथ के नाम से देश विदेश में पहचाने जाने वाले झाबुआ जिले में पैदा होने वाली बालम ककड़ी भी अब देश के बाजारों में भी धूम मचा रही है. भले ही थोड़ी महंगा ही सही, लेकिन यहां के शौकीन लोगों को इस देसी ककड़ी को खाने का काफी मजा आ रहा है.

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