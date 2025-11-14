Bihar Election Results 2025

मंदसौर में बेजुबान से हैवानियत, खेत में घुसने पर युवक ने पड़ोसी के कुत्ते को मारी गोली

मंदसौर में युवक ने पड़ोसी के कुत्ते पर की फायरिंग, उसके खेत में घुसा था कुत्ता, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जब्त की बंदूक.

mandsaur man shot dog
मंदसौर में कुत्ते को गोली मारी (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 7:15 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 7:29 AM IST

मंदसौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर में युवक द्वारा बंदूक से कुत्ते को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया हैं. बुधवार देर रात को मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र में एक किसान के खेत में पड़ोसी का पालतू कुत्ता घुस गया था. जिससे खेत मालिक आक्रोशित हो गया. गुस्से में आकर उसने कुत्ते पर फायरिंग कर दी. गोली पालतू कुत्ते के पैर में लगी जिससे वह बाल बाल बच गया. कुत्ते का सरकारी दवाखाने में इलाज जारी है. उधर इस घटना की जानकारी मिलते ही कुत्ते का मालिक और अन्य लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

कुत्ते के पैर में लगी गोली, इलाज जारी
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि फायरिंग से कुत्ता घायल हुआ है, जबकि किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है. कुत्ते का इलाज किया जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने पालतू कुत्ते के मालिक कुशल चौहान की शिकायत पर आरोपी अनवर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपी की लायसेंसी 12 बोर बंदूक को भी जप्त कर लिया हैं. इस मामले में लाइसेंस की भी जांच की कार्रवाई की जा रही है.

मंदसौर में बेजुबान से हैवानियत (ETV Bharat)

पड़ोसियों में चल रहा था विवाद
जानकारी के अनुसार दोनों पड़ोसियों के बीच पहले से भी विवाद की बात सामने आई है. इस घटनाक्रम के बाद मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने घटना की बारीकी से जांच कर आरोपी की लाइसेंस बंदूक के लाइसेंस को निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि, ''जंगली जानवरों और आत्मरक्षा की मंशा से लिए गए लाइसेंस का पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन हुआ है. लिहाजा इस मामले में तत्काल लाइसेंस रद्द कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.''

आरोपी गिरफ्तार, बंदूक जब्त की
सिटी कोतवाली थाने के अधिकारी विजय पुरोहित ने बताया कि ''घटना की जांच जारी है, मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर बंदूक जब्त कर ली गई है.'' उन्होंने कहा कि, ''आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. लायसेंसी बंदूक और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.''

