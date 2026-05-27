स्कूलों में RTE बना मजाक! गुस्साए पैरेंट्स नन्हे मुन्नों बच्चों के साथ आग बरसती धूप में घरने पर
मंदसौर कलेक्टर दफ्तर के सामने खुले में झुलसाती धूप में पैरेंट्स ने मासूम बच्चों को लेकर धरना दिया. मामला स्कूलों की मनमानी का.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 7:20 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 8:46 PM IST
मंदसौर : शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए सख्त कानून होने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी के चलते बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है. आरटीई का मखौल उड़ाया जा रहा है. मंदसौर में एडमिशन के लिए पैरेंट्स ने बार-बार स्कूलों के चक्कर काटने और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद एडमिशन नहीं मिलने पर भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की नींद खुली.
आरटीई के नियम नहीं मानते स्कूल
आरटीई के नियम के बावजूद मंदसौर में निजी स्कूलों के संचालक बच्चों को एडमिशन देने से इनकार कर रहे हैं. नियम के मुताबिक प्रत्येक निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटे आरटीई के कोटे मुताबिक रिजर्व रखी जाती हैं. इनमें सामान्य और गरीब तबके के बच्चे निजी स्कूलों में भी पढ़ाई कर सकते हैं. नियम के मुताबिक इन बच्चों की फीस शासन भरता है. लेकिन मंदसौर के कई निजी स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. महीने भर पहले पालकों ने शासन के पोर्टल पर बच्चों के एडमिशन की ऑनलाइन फॉर्म भर दिए. जब उनका सिलेक्शन संबंधित स्कूलों में हो गया तो भी स्कूल प्रबंधन बच्चों को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं.
धरने की सूचना पर पहुंचे अफसर
इन हालातो में पालकों ने मामले की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन से की लेकिन स्कूल प्रबंधन की मनमानी के आगे एडमिशन नहीं मिल पाया. इसके बाद नाराज पालक अपने-अपने बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए. दोपहर 12:00 बजे बच्चों के साथ पैरेंट्स ने धरना देना शुरू किया. घंटे भर बाद जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिंस और अनुविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चिलचिलाती धूप से बच्चों को उठाकर बरामदे में बुलाया.
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डीईओ ने स्कूल संचालकों को दी नसीहत
अधिकारियों ने तत्काल मामले की छानबीन शुरू कर स्कूल संचालकों को फटकार लगाई. पैरेंट्स का कहना है कि पोर्टल पर एडमिशन के लिए तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर देने के बावजूद निजी स्कूल के संचालक शासन की ऑनलाइन फीस भरने की प्रक्रिया को नहीं मान रहे हैं. वह पहले ही एडमिशन फीस भरने हेतु दबाव डाल रहे हैं. दूसरे स्कूलों में भी प्रबंधन सीटें भर जाने का बहाना बना रहे हैं. ऐसे में नियम के मुताबिक बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है.
अभिभावक दीपक सिंह चौहान ने अफसरों को स्कूलों की मनमानी बताई. जिला शिक्षा अधिकारी टेरेसा मिंज ने बताया "यह मामला उनके संज्ञान में है. पोर्टल पर कई स्कूलों के नाम और बच्चों की जानकारी नहीं चढ़ने के कारण एडमिशन नहीं हो पाया था. उन्होंने अब निजी स्कूलों को लिखित आदेश जारी कर बच्चों को प्रवेश देने की हिदायत दी है."