मध्य प्रदेश में गौमाता की सेवा, लड्डू से लेकर मीठा दलिया, गायों को 56 भोग खाते देखा क्या

गायों के लिए 21 क्विंटल 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया मंदसौर जिले के आखिरी गांव भैंसोदा मंडी में पड़ोसी राज्य राजस्थान के भवानी मंडी और मध्य प्रदेश के भैंसोदा मंडी के समाज सेवकों ने मिलकर गोपाल कृष्ण गौशाला की सैकड़ों गायों के लिए 21 क्विंटल 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया. हरी सब्जियों के अलावा, गुड और अनाज से बना प्रसाद का यह भोग आयोजन इलाके का अनूठा आयोजन बन गया है.

मंदसौर: हमारे देश में विभिन्न त्योहारों पर भगवान श्री कृष्ण को छप्पन भोग का प्रसाद चढ़ाने की पुरानी परंपरा है. लेकिन राजस्थान की सीमा से सटे जिले के आखिरी कस्बे में गोपाष्टमी के पर्व के अवसर पर गुरुवार को समाज सेवकों ने गायों के लिए 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया. गुरुवार को गोपाष्टमी का पर्व था और प्रदेश की कई गौशालाओं में गायों का पूजन अर्चन जारी रहा.

गोपाल कृष्ण गौशाला में 826 गाए हैं. वैसे तो इस गौशाला में भैंसोदा और भवानी मंडी के सैकड़ों लोग तीज त्योहार के मौके पर हरी घास, पशु आहार और सुखा चारा गायों को खिलाने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन गोपाष्टमी के पर्व पर इस बार भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोवंश बढ़ाने की मंशा से इस गौशाला में गायों को उनके पसंदीदा आहार का 56 भोग वाला प्रसाद चढ़ाकर अपने हाथों से उन्हें खिलाया.

गौशाला के अध्यक्ष यशवंत डद्दा ने बताया कि, ''लोगों का गायों के प्रति जुड़ाव और गौ सेवा की मंशा से इस त्यौहार के अवसर पर गौशाला में 21 क्विंटल 56 भोग का पूजन अर्चन कर गायों को खिलाया गया है. छप्पन भोग में गायों के पसंदीदा आहार में हरी घास, रचका, ज्वार की चरी, बाजरे की घास और 11 तरह की हरी सब्जियां शामिल हैं.

इसके अलावा देसी गुड़, खांड, गेहूं और बाजरे के अनाज से बनी मीठी दलिया का भोग लगाकर गायों और बछड़ों को खिलाया गया है. राजस्थान की सीमा से सटे दोनों गांव केवल बाजार की एक सड़क से अलग-अलग जुड़े हुए हैं. जिसमें भैंसोदा मंडी मंदसौर जिले का आखिरी गांव है. जबकि भवानी मंडी राजस्थान का आखिरी कस्बा है. इन दोनों गांव के तमाम लोग सभी तीज त्योहार आपस में ही मिलकर मनाते हैं.''

अध्यक्ष यशवंत डद्दा ने बताया कि, ''गोपाष्टमी के अवसर पर महिलाओं और बच्चों ने भी गायों की पूजा की है. इस आयोजन से समाज को गौ सेवा के साथ-साथ गायों के दूध, घी, और गोबर जैसे तत्वों की महत्ता का भी संदेश दिया जा रहा है.'' उन्होंने बताया कि, ''गायों से जुड़ी पुरानी संस्कृति को कायम रखने के अलावा, यह पशु आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोगी है. लिहाजा इस आयोजन को वह आगे भी जारी रखेंगे.''