ETV Bharat / state

मंदसौर से नार्थ इंडिया जा रही 40 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त, राजस्थान से 3 स्मगलर लाए थे बड़ी खेप

मंदसौर की नई आबादी थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद रविवार की सुबह एक लग्जरी कार की चेकिंग तो उसमें कई पैकेट में ब्राउन शुगर भरी हुई मिली. पुलिस ने 20 किलो ब्राउन शुगर के पैकेट जब्त किए हैं. इस मामले में पुलिस ने इंदौर निवासी हेमंत नामक युवक उसकी एक महिला साथी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने संदिग्धता के आधार पर जब इन दोनों से कड़ी पूछताछ की तब मामले का खुलासा हुआ.

मंदसौर: नई आबादी थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो ब्राउन शुगर जब्त की है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 40 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. लग्जरी कार से स्मलिंग कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें राजस्थान के 3 और इंदौर के 2 लोगों को पकड़ा गया है और पुलिस पूछताछ में जुटी है. इसमें एक महिला भी शामिल है.

नार्थ इंडिया के कई राज्यों में होना थी सप्लाई (ETV Bharat)

राजस्थान के 3 युवकों ने मंदसौर में की थी डिलीवरी

ब्राउन शुगर की बड़ी खेप मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल दोनों से कड़ी पूछताछ की, तो उन्होंने इस माल को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले निवासी 3 युवकों से इसे लेना बताया. राजस्थान के तस्करों ने कुछ ही देर पहले कार से माल लाकर उन्हें मंदसौर में ही माल की डिलीवरी दी थी. इसी आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्थान के इन तीनों तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया.

राजस्थान के 3 और इंदौर के 2 लोग गिरफ्तार (ETV Bharat)

नार्थ इंडिया के कई राज्यों में होना थी सप्लाई

एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, "खुफिया तंत्र के आधार पर मिली सूचना के बाद एक बड़ी टीम का गठन कर घेराबंदी की गई थी. इसके बाद मादक पदार्थ ले जाने वाले महिला पुरुष को कार समेत सहित पकड़ा गया है. स्मगलिंग की यह बड़ी खेप एक लग्जरी कार के जरिए मध्य प्रदेश से नार्थ इंडिया भेजी जा रही थी. स्मगलिंग की इस खेप में लेनदेन करने वाले कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार कर दोनों कारों को जब्त कर लिया गया है." पुलिस के मुताबिक इस मामले में अंतरराज्यीय गैंग जुड़ी हुई है.

मंदसौर से नार्थ इंडिया जा रही 40 करोड़ की ब्राउन शुगर जब्त (ETV Bharat)

जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 40 करोड़

पुलिस की इस कार्रवाई में जब्त माल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है. एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, "एक किलो ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए होती है. हालांकि इस कीमत का निर्धारण उसकी क्वालिटी पर होता है और इसकी जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा."

उन्होंने बताया कि "प्रतापगढ़ निवासी राहुल मीणा ,जितेंद्र मीणा और सुभाष नामक 3 आरोपियों को पकड़कर उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान तीनों ने यह माल राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी आरिफ से लाना बताया है. जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है. इस बड़ी खेप के आगे और पीछे के कनेक्शन वाले तस्करी गिरोह की तह तक जांच की जा रही है ताकि अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हो सके."