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मंदसौर के मकड़ावन में 2 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के टॉवर पर चढ़ा नाराज युवक

गुस्साए युवक का कहना है कि उसने जनपद पंचायत और तहसील कार्यालय में अधिकारियों को भी सूचना दी. उसकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की. ग्राम पंचायत सीसी रोड बनाने के नाम पर 7 मीटर चौड़ी सड़क निकाल रही है. यह सड़क आगे-पीछे के पड़ोसियों से समझौता करके संकरी कर दी. परेशान करने के लिए केवल उसके घर के सामने ही चौड़ीकरण करके सड़क निकली जा रही है. जब उसने ग्राम पंचायत के सचिव और पंचों को बताया तो वे लोग भी धमकियां देने लगे.

मंदसौर/भोपाल : शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मकड़ावन में सड़क निर्माण के विरोध में युवक बिजली टॉवर पर चढ़ गया. गोविंद नामक युवक 2 घंटे तक टॉवर पर चढ़ा रहा. मौके पर मौजूद लोग उसे उतरने के लिए मनाते रहे. गोविंद ने टॉवर के ऊपर से कई बार धमकियां दी. उसका कहना था कि प्रशासन ने यदि उसकी सुनवाई नहीं की तो वह टॉवर से कूदकर जान दे देगा.

शामगढ़ के रेलवे परिसर के टॉवर में यह हाई वोल्टेज ड्रामा 2 घंटे तक चलता रहा. इसके बाद थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और युवक को समझाइश देकर उतारा.

थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया "गांव में सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है. सड़क के दोनों तरफ नालियों का भी निर्माण हो रहा है. पंचायत और प्रशासन की सहमति से ही चौड़ीकरण किया जा रहा है. गोविंद का मौके पर अतिक्रमण था. इसलिए उसे हटाकर सड़क निकाली जा रही है. युवक इसका विरोध कर रहा है." सरपंच संजय सिंह सिसोदिया का कहना है "पुलिस को मौके पर लेकर जाएंगे और युवक की समस्या का समाधान किया जाएगा."

भोपाल में पेड़ पर चढ़ा युवक गिरकर गंभीर घायल

भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित आरिफ नगर में भी गुरुवार देर रात हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ. युवक करीब 12 घंटे तक पेड़ पर बैठा रहा. उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और नगर निगम की रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास करती रही. गौतम नगर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतरने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था. जो भी उसके करीब पहुंचने की कोशिश करता, वह हाथ में डंडा लेकर हमला करने का प्रयास करता था.

रेस्क्यू के दौरान युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह करीब 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा. उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया "युवक की पहचान केवल सोनारे नाम से हुई है. वह नागपुर का निवासी बता रहा है. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उससे पूछताछ नहीं हो सकी."