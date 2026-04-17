घर के सेप्टिक टैंक में युवक का शव, एक सप्ताह पहले मर्डर, परिजनों को बड़े भाई पर शक
मंडला के करिया गांव में युवक की हत्या. एक सप्ताह से गुम था. परिजनों ने बड़े भाई पर हत्या का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 7:25 PM IST
मंडला : अंजनिया पुलिस चौकी क्षेत्र के करिया गांव में 11 अप्रैल से लापता युवक का शव उसी के घर के सेप्टिक टैंक में मिला है. शव से बदबू आने लगी थी. मृतक का नाम आशीष साहू है. परिजनों ने बड़े भाई घनश्याम साहू पर ही हत्या का शक जताया है. पुलिस ने संदेह के आधार पर बड़े भाई को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस को भी उस पर शक है लेकिन अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं हुई है.
पिता ने बड़े बेटे पर हत्या का शक जताया
पीड़ित परिजनों का कहना है "घर के भीतर ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया और सबूत छिपाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया." जैसे ही इस घटना की खबर गांव में फैली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोग हत्या के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. पीड़ित पिता मुन्ना साहू का कहना है "मेरा बड़े बेटे ने ही ये कृत्य किया है. मुझे पूरी शंका है."
पिता ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सेप्टिक टैंक को तोड़कर शव को बाहर निकाला. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया "अंजनिया चौकी से 7 किलोमीटर की दूरी पर करिया गांव है, जहां मुन्ना लाल साहू ने अपने बेटे आशीष साहू (26 साल) के गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी."
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सेप्टिक टैंक में कई टुकड़ों में मिला शव
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया "पुलिस मामले की पड़ताल कर रही थी. इसी दौरान शुक्रवार सुबह गांव के पड़ोसी और घर के लोगों को आसपास दुर्गंध आई. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने घर के सेफ्टिक टैंक को तुड़वाया तो उसमें युवक की डेडबॉडी कई टुकड़ों में मिली. पिता के बताये गए तथ्यों के अनुसार बड़े लड़के को शंका के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.ठ