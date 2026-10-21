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मंडला में लड़कियों के नाम सर्री रामलीला, राम, रावण से ले सारे किरदारों में फहराती हैं परचम

मंडला की सर्री गांव में 64 साल से रामलीला का मंचन. इस साल नया प्रयोग कर महिलाओं को अभिनय की जिम्मेदारी. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.

Mandla Unique Ramlila
राम और रावण से लेकर सारे किरदारों में महिलाएं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : October 21, 2026 at 2:19 PM IST

2 Min Read
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मंडला : अब तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाएं किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि 4 कदम आगे हैं. चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करना हो , अंतरिक्ष में जाना हो या फिर कोई भी काम. महिलाएं-बेटियां हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं. अब रामलीला में भी महिलाएं शानदार अभिनय कर रही हैं. मंडला के सर्री गांव में तो इस बार रामलीला में सारे पात्र महिलाओं ने निभाए.

64 साल से लगातार रामलीला मंचन

मंडला के नैनपुर विकासखंड के तहत आने वाले ग्राम पंचायत सर्री में 64 वर्षों में पहली बार भारतीय संस्कृति, आस्था और नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की गई. यहां बीते 64 वर्षों से नवरात्रि पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है. इस बार रामलीला के मंच पर अनूठा प्रयोग देखने को मिला. वर्षों से पुरुष कलाकारों द्वारा निभाए जाने वाले रामलीला के पात्रों को इस बार महिलाओं ने निभाया. महिलाओं ने अभिनय से रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर दिया.

मंडला के सर्री गांव में 64 साल से लगातार रामलीला मंचन (ETV BHARAT)

पहली बार महिलाओं ने किया अभिनय

साल 1964 से हो रही इस रामलीला में पहली बार बेटियों और महिलाओं ने कलाकार के तौर पर किरदार निभाए. सृजेता नवयुवक मंडल की यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में है. गांव की 18 से 50 साल की करीब 25 बेटियों और महिलाओं ने पिछले एक पखवाड़े से तैयारी की. 15 अक्टूबर को गौरी पूजन और 18 अक्टूबर को राम विवाह व बारात का मंचन हुआ. राम का किरदार साक्षी हरदहा ने, लक्ष्मण का शिवानी जंघेला ने और सीता का शीतल जंघेला ने निभाया. सीमा जंघेला भरत और सोनम सिंगौर शत्रुघ्न बनीं. राजा दशरथ चित्रलेखा सिंगौर, राजा जनक माया सिंगौर और रानी सुनैना पूनम सिंगौर की भूमिका में दिखाई दी.

Mandla Unique Ramlila
रामलीला में पहली बार महिलाओं ने किया अभिनय (ETV BHARAT)

महिलाओं का अभिनय देख हर कोई खुश

सर्री के नवयुवक मंडल समिति के अध्यक्ष आनंद सिंगोर, समिति व्यवस्थापक मुकेश सिंगोर, व्यासकार अयोध्या प्रसाद जंघेला ने बताया "इस बार रामलीला में नया प्रयोग किया गया. खुशी की बात ये है कि महिलाओं और बच्चियों ने शानदार अभिनय किया है. खास बात ये है इन्हें रिहर्सल के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं मिला."
दशरथ का रोल निभाने वाली चित्रा लेखा सिंगोर ने बताया "बहुत मजा आया. सभी भाइयों ने भी बहुत मदद की."

Last Updated : October 21, 2026 at 2:19 PM IST

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