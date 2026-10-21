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मंडला में लड़कियों के नाम सर्री रामलीला, राम, रावण से ले सारे किरदारों में फहराती हैं परचम

राम और रावण से लेकर सारे किरदारों में महिलाएं ( ETV BHARAT )

मंडला : अब तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि महिलाएं किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि 4 कदम आगे हैं. चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करना हो , अंतरिक्ष में जाना हो या फिर कोई भी काम. महिलाएं-बेटियां हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रही हैं. अब रामलीला में भी महिलाएं शानदार अभिनय कर रही हैं. मंडला के सर्री गांव में तो इस बार रामलीला में सारे पात्र महिलाओं ने निभाए.

64 साल से लगातार रामलीला मंचन