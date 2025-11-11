ETV Bharat / state

मंडला में जंगली हाथी हुए मदमस्त, रात भर धमाचौकड़ी मचाते खेतों में घुसे

मंडला: कान्हा नेशनल पार्क और मंडला के कुछ इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार जारी है. हाथियों ने बीती रात किसानों की फसल और उनके घरों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है. मंडला के सूरजपुरा इलाके में कच्चे घरों को हाथियों ने काफी नुकसान पहुंचाया और घर में रखे राशन खा गए. वन विभाग द्वारा लगातार हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है.

मवई विकासखंड के सूरजपुरा पंचायत के पोसक बिलाई में हाथियों के झुंड ने घुस कर काफी उत्पात मचाया है. यहां हाथियों ने करीब 3 घरों को पूरी तरह तोड़ दिया और घरों में रखे राशन को खा गए. इस दौरान छोटे बच्चों और उनके परिजनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई. जब हाथी मकान तोड़ रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने हल्ला कर उन्हें भगाने का प्रयास किया, इस दौरान घटनास्थल पर वन विभाग का अमला भी मौजूद रहा. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों को भगाने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि घर तोड़ रहा है तो तोड़ने दो. शोर मत मचाओ.

वन विभाग ने मुआवजा देने की कही बात

स्थानीय निवासी राम कुमार धुर्वे ने कहा कि "दिन में हाथियों का मूवमेंट गांवों की ओर होता है और रात में फेन नदी के पास रहता है. एहतियातन ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि वे हाथियों के करीब जाकर वीडियो न बनाएं और छेड़छाड़ न करें. ठंड अपने शबाब पर है, कई लोगों के मकान को हाथियों ने तबाह कर दिया है. वन विभाग मुआवजा देने की बात तो कर रहा हैं, लेकिन वह इन ग्रामीणों के लिए नाकाफी साबित होगा."

कान्हा नेशनल पार्क के डायरेक्टर रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि "छत्तीसगढ़ से 1 हाथियों का दल मंडला आया है, जो मवई और मोतीनाला रेंज में घूम रहा है. इसमें 3 बड़े और एक बच्चा शामिल है. सोमवार रात सूरजपुरा में कुछ घरों पर हाथियों द्वारा हमला किया गया है. जिसमें घरों की दीवार ढह गई है. वन विभाग संग राजस्व विभाग और पुलिस विभाग भी लोगों को मुनादी के माध्यम से जागरूक करके हिदायत दे रहा है कि, अगर कहीं हाथी दिखे तो वन विभाग को फौरन सूचना दें. हाथियों के दल के द्वारा जो भी नुकसान हो रहा है उसका पूरा मुआवजा दिया जायेगा. वन विभाग का सहयोग करें और हाथियों से दूरी बनाए रखें."