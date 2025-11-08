छत्तीसगढ़ के रास्ते मंडला आए जंगली हाथियों की धमाचौकड़ी, धान की फसलें रौंद डाली

छत्तीसगढ़ के रास्ते मंडला आए जंगली हाथियों की धमाचौकड़ी, धान की फसलें रौंद डाली
छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों का मंडला में आतंक, 4 हाथियों का दल मवई विकास खंड में मचा रहा उत्पात, वन विभाग का अलर्ट जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 9:19 AM IST
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मवई विकास खंड में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक बना हुआ है. छत्तीसगढ़ के रास्ते दलदली साजा टोला से मंडला आए हाथियों का झूंड उत्पात मचा रहा है. खेतों में लगी धान की फसल को रौंदने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
जंगली हाथियों का आतंक
जंगली हाथियों का दल मवई विकास खंड के ग्राम परसेल किनारे फेन नदी के पास जंगल में अपना डेरा डाले हुए है. ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के साथ बच्चा भी है, जिससे ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है. मवई विकास खंड में कुछ वर्ष पहले एक किसान को जंगली हाथियों ने रौंद दिया था, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई थी. जिससे ग्रामीण भयभीत दिखाई पड़ रहे हैं.
हाथियों का दल रौंद रहे खड़ी फसल
वन मण्डल अधिकारी प्रीता, एस, एम ने बताया कि "4 हाथियों का दल मवई विकास खंड के परसेल ग्राम में पहुंच गया है. इसमें एक बच्चा भी शामिल है. जंगली हाथियों का दल छत्तीसगढ़ के दलदली साजा टोला से मंडला आया है. जिससे मवई और मोतीनाला वन परिछेत्र में किसान के खेत में लगी धान की फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा है."
राजस्व विभाग द्वारा दिया जाएगा फसल का मुआवजा
उन्होंने आगे बताया कि "हमारे द्वारा संयुक्त रूप से वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के साथ ग्रामीण छेत्रों में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है. अगर हाथियों का दल दिखे तो वन विभाग को सूचित करें, हाथियों को खुद से भागने का प्रयास न करें. किसानों की फसल की नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग के साथ वन विभाग द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है."
- बांधवगढ़ के हाथी सूर्या ने बढ़ा दी थीं धड़कनें, कई घंटे चला इलाज, अब क्या है रिपोर्ट ?
- बांधवगढ़ में डरावना सीन, बाघ ने गुर्राते हुए हाथी पर मारा झपट्टा, ट्रेकिंग टीम के उड़े होश
ग्रामीण तारेंद्र धुर्वे ग्रामीण ने बताया कि "शुक्रवार सुबह जब मैं घर से खेत आया तो पाया कि मेरे खेत में लगी धान की फसल को 4 हाथी खा रहे थे. हाथियों को मैंने आवाज देकर भगाया और गांव के लोगों ने इसकी सूचना वीट गार्ड को दी."