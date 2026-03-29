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मंडला में पानी के लिए जंग, पार्षद ने खुद उठाई कुदाली, खुली नगर परिषद की लापरवाही

मंडला के वार्ड नंबर-6 में पानी की समस्या से परेशान रहवासी, पाइप लाइन दुरस्त करने पार्षद ने रहवासियों संग उठाई कुदाली.

MANDLA WATER SHORTAGE
मंडला में पानी के लिए जंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 1:57 PM IST

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मंडला: गर्मियों के मौसम जो सबसे बड़ी परेशानी जो आमजन के लिए होती है, वह है साफ पानी की. कई गांव, शहर, मोहल्लों में पानी की किल्लत की खबरें सुनने मिलती है. इसी तरह मंडला के बम्हनी नगर परिषद के वार्ड नंबर-6 के रहवासी पिछले 3 महीने से पेयजल की गंभीर समस्या से परेशान हैं. हैरानी की बात यह है कि वार्ड की पार्षद और पूर्व पीआईसी सदस्य होने के बावजूद अनुपमा यादव अपनी ही वार्ड की समस्या का समाधान नहीं करा पा रही हैं. उनका आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी जब नगर परिषद के जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, तो मजबूर होकर पार्षद को खुद कुदाली उठाकर पाइपलाइन सुधारने का काम करना पड़ा.

पेयजल की समस्या, पार्षद ने उठाई कुदाली

बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 6 में बीते तीन महीनों से पानी की समस्या बनी हुई है. वार्डवासियों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. नगर परिषद से पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कई बार कर्मचारियों की मांग की गई, लेकिन शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया गया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वार्ड की पार्षद अनुपमा यादव खुद मैदान में उतर आईं. पार्षद और वार्डवासी मिलकर कुदाली और फावड़ा लेकर पाइपलाइन की खुदाई कर उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं.

मंडला में पानी की किल्लत (ETV Bharat)

रहवासियों का आरोप, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

वार्डवासियों का कहना है कि पानी की कमी के कारण लोग तालाब में नहाने और उसी पानी का उपयोग करने को मजबूर हैं. तालाब का पानी दूषित होने के कारण संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है. बावजूद इसके नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. वार्ड की महिलाओं का कहना है कि "नगर परिषद में शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती. यहां तक कि कुछ कर्मचारियों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह वार्ड विवादित है. ऐसे में अब वार्ड के लोग खुद गड्ढा खोदकर और पाइपलाइन सुधारकर पानी की समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं.

COUNCILOR REPAIRING WATER PIPELINE
रहवासी और पार्षद ने की खुदाई (ETV Bharat)

खराब है पानी की पाइप लाइन, कोई सुधार नहीं

वहीं वार्ड पार्षद अनुपमा यादव का कहना है कि "कुछ महीनों पहले बिना किसी को जानकारी दिए वार्ड में बिजली का खंबा लगा दिया गया. जिसकी कोई जरूरत ही नही थी. हमारे द्वारा विरोध के बाद खंबे को हटाया गया और ठीक वहीं पर पानी की पाइप लाइन खराब है. जिसकी जानकारी नगर परिषद को दी, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं आया. जिसके कारण आज मैं खुद वार्ड की महिलाओं के साथ पाइप लाइन दुरुस्त करने का प्रयास कर रही हूं."

नगर पालिका अधिकारी का बयान, नहीं है पेयजल समस्या

वहीं मीना पटेल मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि "वार्ड पार्षद के द्वारा मुझसे व्यक्तिगत मिलकर पानी की समस्या से अवगत कराया था और कहा था कि सार्वजनिक नल कनेक्शन चालू करने की. मेरे द्वारा तत्काल कर्मचारियों की भेज कर जांच भी कराई गई थी. जबकि पूरे वार्ड में पानी को लेकर कोई भी समस्या ही नहीं है. आज वार्ड पार्षद के द्वारा खुद गड्डा खोदने बैठ गईं, ये समझ के परे है."

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