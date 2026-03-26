वह जंगल नहीं हमारा जीवन है, मंडला में पेड़ कटाई के खिलाफ एकजुट 5 गांव के आदिवासी
मंडला में 5 गांव के लोग कर रहे जंगल कटाई का विरोध, सैकड़ों आदिवासी पहुंचे मोहगांव प्रोजेक्ट कार्यालय, पेड़ पौधों को बताया आय का साधन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 4:15 PM IST
मंडला: मध्य प्रदेश का मंडला जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. जहां आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए सरकार और प्रशासन कई योजनाओं का दावा करते हैं. लेकिन आज उसी मंडला जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जंगल जो आदिवासी जीवन का आधार है, वही अब उनकी आजीविका के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहे हैं. जंगल कटाई के विरोध में पांच गांवों के सैकड़ों ग्रामीण सड़कों पर उतर आए,और हालात ऐसे बने कि ग्रामीणों को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा.
वन कटाई के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण
मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के ग्राम मानिकपुर रैयत सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण वन विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ एकजुट होकर मोहगांव प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंच गए. ग्रामीणों का आरोप है कि, वन विभाग द्वारा कक्ष क्रमांक 762 और 237 में बड़े पैमाने पर फलदार और उपयोगी वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिससे सीधे तौर पर उनकी रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है.
ग्रामीणों का कहना है कि, यह जंगल उनके लिए सिर्फ पेड़-पौधों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का आधार है. मानिकपुर रैयत, बनियागांव, उमरडीही और चरगांव सहित आसपास के करीब पांच गांवों के लोग इस जंगल पर निर्भर हैं. यहीं से उन्हें मवेशियों के लिए चारा, जलाऊ लकड़ी, और रोजमर्रा की जरूरी वन उपज मिलती है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि, जब वे अपनी समस्या को लेकर मोहगांव प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देने की कोशिश की तो प्रभारी एसडीओ अर्चना खाराड़े ने पहले ज्ञापन लेने से ही इनकार कर दिया. हालांकि जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया तब जाकर प्रशासन ने ग्रामीणों का ज्ञापन स्वीकार किया.
ग्रामीणों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
मामला यहीं नहीं रुका, जब मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर प्रभारी एसडीओ से सवाल पूछे तो वे जवाब देने से बचती नजर आईं. इतना ही नहीं उन्होंने मीडिया पर ही टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'मीडिया को तो सिर्फ मसाला चाहिए.' ग्रामीणों का कहना है कि, अगर जंगल कटाई पर जल्द रोक नहीं लगाई गई, तो उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.
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रोजी रोटी का साधन हैं पेड़
मानिकपुर गांव से अधिकारी से मिलने आई देवकी उईके ने मीडिया को बताया कि, ''वन विभाग के द्वारा 32 एकड़ में पेड़ों की कटाई के लिए पेड़ों की निशानदेही की जा रही है, जिसका हम ग्रामीण विरोध कर रहे है. क्योंकि हमारी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा. कटने वाले पेड़ ज्यादातर फलदार पेड़ हैं जिसमें हर्रा बहेरा, साल बीज और भी हैं जो हमारी आय का जरिया हैं. हमारे पशुओं के लिए भी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है. इसलिये हम जंगल कटाई का विरोध करने के लिए आवेदन देने आए हैं. लेकिन अधिकारी द्वारा संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया.
अधिकारी बोले- ग्रामीणों की अजीविका को नहीं होगा नुकसान
मोहगांव प्रोजेक्ट के डिविजनल मैनेजर अमित पटौदी ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि, ''मानिकपुर रेंज में केंद्र से अनुमति मिलने के बाद ही पेड़ों की कटाई की जाती है. जिसमें टेढ़े मेढ़े और उम्र दराज पेड़ों को चिन्हित कर काटा जाता है. जिस जगह के पेड़ों की कटाई की जाती है वहां उन्नत प्रजाति के पेड़ों का प्लांटेशन किया जाता है. रही बात ग्रामीणों की जो कटाई का विरोध कर रहे हैं उनको समझाया जाएगा कि उनकी आजीविका को कोई नुकसान नहीं होने वाला है.