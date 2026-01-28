मंडला में आदिवासी पी रहे मटमैला पानी, दिन में मजदूरी और शाम को 2 किमी से पानी लाने की जद्दोजहद
मंडला में कुएं और तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, सैकड़ों परिवार 2 किलोमीटर दूर से मटमैला पेयजल लाने को मजबूर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 10:53 PM IST
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. हैरानी की बात ये है कि जिस जिले से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री आती हैं, उनके ही गृह जिले के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं. स्थिति इतनी गंभीर है कि ग्रामीणों को गंदे नाले जैसा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है.
गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण
मामला मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित कजरवाड़ा पंचायत के सिमरिया ग्राम का है. आदिवासी बहुल यह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है. गांव के लोग बताते हैं कि पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है. पूरे गांव को करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है. वह पानी भी साफ नहीं, बल्कि दूषित और बदबूदार होता है.
बीमारियों के मुंह में झोंक रहे जीवन
स्थानीय ग्रामीण गंदे पानी को उबालकर और कपड़े से छानकर पीते हैं, ताकि किसी तरह जीवन चल सके, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं. यह गांव पूरी तरह मजदूरी पर आधारित है. दिनभर मेहनत करने के बाद भी लोगों को शाम में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है. बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे करीब 2 किमी दूर से गंदा पानी लाकर जीवन यापन कर रहे हैं.
ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि "हम लोग रोज दूर से पानी लाते हैं, पानी गंदा रहता है, जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ जाते हैं. कलेक्टर साहब को भी बताया, मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपे. कलेक्टर से लेकर पीएचई मंत्री तक गुहार लगाए, लेकिन हालात जस के तस हैं."
- पानी छूते ही बीमारी! शुगर मिल ने किया ओल नदी का पानी काला, दूषित जल से हजारों जिंदगियां खतरे में
- ससुराल से इतनी प्रताड़ना मिली कि बच्चे के साथ चढ़ गई पानी की टंकी पर, तहसीलदार ने ऐसे समझाया
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी मनोज भास्कर ने बताया कि "हमारे विभाग का कार्य प्रगतिशील है. हर घर को साफ जल देना हमारी प्राथमिकता है. ग्राम सिमरिया की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा."