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एक वीडियो का कमाल और मंडला में पहुंचा पानी, सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रशासन का तुरंत एक्शन

फिर शिवा कहता है कि जल ही जीवन है, लेकिन यह जल हमारे लिए धीमा जहर बन चुका है. हमने कई बार जनसुनवाई में गुहार लगाई, आवेदन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. डिजिटल इंडिया के सपने देखने वाले एक ग्लास साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं. क्या हमारे बच्चों की सेहत की कोई कीमत नहीं है." इस दौरान वह पोखर का पानी पीते हुए भी दिखाई देता है.

जी हां हम बात कर रहें, मध्य प्रदेश में मंडला के मवई विकासखंड की ग्राम पंचायत धनगांव की. युवा निवासी शिवा परस्ते ने गांव में पानी की समस्या को लेकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था. उस वीडियो में युवक शिवा गांव में मौजूद पोखर से पानी एक बर्तन में लेकर यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि " कलेक्टर साहब क्या आप यह पानी पी सकते हैं. आगे वह कहता है हैरान मत होइये ये कोई कचरा नहीं बल्कि हमारे पीने का पानी है, जिसे हम हर दिन पीते हैं.

मंडला: आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं से लेकर हर किसी के लिए बहुत बड़ी ताकत बन चुका है. सोशल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन अगर हम फायदे की बात करें, तो घर बैठे हम देश के कोने-कोने से लेकर विदेशों की खबरें, चीजें, सुंदरता, अच्छाई-बुराई और तकलीफें देख सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक युवा द्वारा डाले गए वीडियो का असर यह हुआ, कि प्रशासन ने तुरंत गांव में पानी की समस्या को हल कर दिया.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ, वैसे ही विपक्षी दल प्रदेश सरकार पर हावी हो गया. राज्य सरकार सहित पीएचई विभाग पर आरोप लगाने लगा. कांग्रेस नेताओं ने वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार नल जल व जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है. साथ ही कहा जब पीएचई मंत्री के गृह जिले में ऐसे हालात हैं, तो बाकी जिलों की स्तिथि तो और ही खराब होगी.

वीडियो संज्ञान में आते ही प्रशासन ने हल की समस्या

जब यह वीडियो कलेक्टर राहुल नामदेव खोटे के संज्ञान में आया, तो उन्होंने तत्काल टीम गठित कर पीएचई के अधिकारी-कर्मचारियों ग्राम धनगांव भेजा. कलेक्टर राहुल नामदेव खोटे ने बताया "ग्राम पंचायत धनगांव के अंतर्गत 6 गांव व 17 बसाहटें/टोले आते हैं. पंचायत क्षेत्र में 33 हैंडपंप सुचारू रूप से संचालित हैं. इसके अलावा पंचायत में 604 घरेलू नल कनेक्शन पूरे कर लिए गए हैं. नल-जल योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है.

प्रशासन ने ट्यूबवेल खनन कर पहुंचाया पानी (ETV Bharat)

साथ ही बताया जिस टोले का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. वो मुख्य आबादी से लगभग 900 मीटर की दूरी पर बसाहट है. जहां वर्तमान में केवल 3 परिवार निवासरत हैं. पाइपलाइन विस्तार के बावजूद कम दबाव के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है और यहां रहने वाले परिवार खुद झिरी बनाकर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और दूरस्थता के बावजूद पीएचई विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लगभग एक माह पूर्व यहां ट्यूबवेल खनन कराया गया था. उस समय क्षेत्र में जलस्तर कम होने के कारण यह असफल हो गया था. आज बोर करा दिया गया है और उनके पेयजल की समस्या का निदान कर दिया गया है.

बसाहट में रहता है 3-4 परिवार, जहां थी पानी की समस्या

वहीं पीएचई विभाग ईई मनोज भास्कर ने बताया कि जो वीडियो सामने आया था, वहां की पानी की समस्या को हल कर दिया गया है. एक टोला है, जहां कुछ लोगों ने मकान बना लिए हैं, वहां पानी की समस्या थी. यहां दो-तीन परिवार निवासरत हैं. तीन से चार बसाहट में पानी की समस्या थी, तो पीएचई विभाग ने सर्वे कराकर ट्यूबवेल खनन कराकर हैंडपंप लगा दिया है. जिससे पानी की समस्या हल हो गई है."