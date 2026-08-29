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मंडला की अनोखी वैदिक चित्रकारी, गोबर और रंगों से खड़ा किया कुटिर उद्योग, दिल्ली तक चर्चे

मंडला में वैदिक कलाकारी से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं, गोबर और रंगों से बने उत्पादों की भोपाल दिल्ली तक डिमांड. अमित चौरसिया की रिपोर्ट.

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मंडला की अनोखा वैदिक चित्रकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 1:26 PM IST

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मंडला: क्या आपने कभी सोचा है कि गाय के गोबर से भी वैदिक चित्रकारी बनाई जा सकती हैं. मंडला में स्वसहायता समूह की दीदियां इसे सच कर दिखा रही हैं. नैनपुर विकासखंड में गाय के गोबर, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से आकर्षक वैदिक चित्रकारी और हस्तशिल्प उत्पाद तैयार की जा रही हैं. स्वदेशी और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली इन वैदिक चित्रकारी की मांग अब भोपाल तक पहुंच रही है. जो हर किसी का मन मोह ले रही हैं. शासन-प्रशासन के प्रोत्साहन से समूह की दीदियों की यह पहल अब रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है.

गोबर और रंगों से बनाए प्रोडक्ट

मध्य प्रदेश के मंडला की स्वसहायता समूह की बहनें परंपरा के साथ स्वदेशी सोच को भी बढ़ावा दे रही हैं. नैनपुर विकासखंड के स्वदेशी सहायता समूह की बहने आत्मनिर्भरता की इबारत लिख रही हैं. महिलाओं ने गाय के गोबर और प्राकृतिक रंगों से वैदिक कलाकृतियां और चित्रकारी तैयार की थी. खास बात यह है कि इन चित्रकारी की मांग अब मंडला से निकलकर भोपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र तक पहुंच रही है. यह पूरी तरह शुद्ध और प्राकृतिक उत्पादों से बनी हैं.

मंडला में वैदिक कलाकारी से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं (ETV Bharat)

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मंडला के जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि, ''नैनपुर में स्वदेशी स्वसहायता समूह द्वारा वैदिक चित्रकारी का निर्माण किया जा रहा है. गाय के गोबर, प्राकृतिक रंग और मिट्टी के जरिए बेहद सुंदर वैदिक चित्रकारी तैयार की जा रही है.'' उन्होंने बताया कि, ''त्योहार का सीजन चल रहा है और त्योहारों की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से इन कलाकृतियों का निर्माण किया जा रहा है. बाजार में प्लास्टिक से बनी सामग्री के बीच ये वैदिक चित्रकारी अपनी अलग पहचान बना रही है.

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गोबर और रंगों से खड़ा किया कुटिर उद्योग (ETV Bharat)

भोपाल हार्ट में पहुंचे प्रोडक्ट

इन वैदिक चित्रकारी को बनाने के लिए शुद्ध गाय के गोबर को सुखाकर उसका पाउडर तैयार किया जाता है. इसके बाद पाउडर में मिट्टी और प्रीमिक्स मिलाकर सांचे में ढाला जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है. इसके बाद बाजार से मोती आदि सामग्री लाकर वैदिक चित्रकारी को आकर्षक रूप दिया जाता है. इन वैदिक चित्रकारी की बिक्री जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है. भोपाल में लगने वाले भोपाल हार्ट में भी इन वैदिक चित्रकारी को पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय बाजार में दुकान लगाकर भी इनका विक्रय किया जाएगा.

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उत्पादों की भोपाल दिल्ली तक डिमांड (ETV Bharat)

ऑनलाइन भी हो रहा वैदिक हैंडक्राफ्ट का विक्रय

जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी भी उत्साहपूर्वक इन वैदिक चित्रकारी की खरीदी कर रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन भी इन वैदिक वैदिक हैंडक्राफ्ट का विक्रय किया जा रहा है. यह पहल न सिर्फ स्वदेशी सोच को बढ़ावा दे रही है, बल्कि समूह की दीदियों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह भी खोल रही है. जब आजीविका मिशन के अधिकारी से व्यवस्था के संबध में बात करनी चाही तो जबाब देने से बचते नजर आए.

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