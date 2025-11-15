मंडला में अनियंत्रित ट्रक नर्मदा में गिरा, कई घंटे तक चला रेस्क्यू, ड्राइवर कंडक्टर लापता
मंडला में जबलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बबेहा पुल से नदी में गिरे ट्रक का किया गया रेस्क्यू, ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर लापता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 3:47 PM IST
मंडला: जबलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मंडला के बबेहा में बुधवार देर रात अनियंत्रित होकर नदी में गिरे ट्रक का रेस्क्यू कर लिया गया है. बुधवार रात बासमती चावल से भरा ट्रक टायर फटने से अनियंत्रित हो गया और बबेहा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में करीब 40 फीट निचे गिर गया. ट्रक उत्तर प्रदेश के किसी शहर से आया था.
ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर लापता
रेस्क्यू के दौरान मंडला एसडीईआरएफ की टीम ने गहराई तक उतरने की कई कोशिशें की, लेकिन नदी की गहराई इतनी ज्यादा थी कि एसडीईआरएफ टीम ट्रक तक नहीं पहुंच सकी. जिसके बाद भोपाल एसडीईआरएफ की टीम बुलाई गई. भोपाल से पांच गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और नदी की गहराई में जाकर ट्रक की स्थिति जानी. जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक को ऊपर खींचने की प्रक्रिया शुरू की.
चावल की बोरियां लूटने को उमड़ी भीड़
रेस्क्यू के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. ट्रक में मौजूद बासमती चावल की बोरियां तैरती देख ग्रामीण लूटने के लिए टूट पड़े. पुलिस की सख्ती चेतावनियों के बावजूद लोग मशीनों, लटके हुए ट्रक और गहरे पानी की परवाह किए बिना बोरियां उठाते रहे.
एसडीआरएफ टीम ने किया खुलासा
एसडीईआरएफ की टीम ने बताया कि "ट्रक के दोनों गेट खुले और सामने का कांच टूटा हुआ था, लेकिन ट्रक के अंदर कोई शव या मानव अंग नहीं मिला." कमांडेंट नरेश साहू ने कहा कि "ऐसा लग रहा है कि ट्रक गिरते समय चालक और परिचालक उसमें मौजूद नहीं थे. उसे खोजने की कोशिश की जा रही है. यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है."
- मंडला में टायर फटने से अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में गिरा कार्गों ट्रक, ड्राइवर-कंडक्टर लापता
- डिंडौरी में पीछे से ट्रक में जा घुसी बाइक, 4 लोगों की मौत, जबलपुर-अमरकंटक NH पर हुआ हादसा
रेस्क्यू टीम में SDREF के कमांडेंट नरेश साहू ने बताया कि "घटना की जानकारी मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन रेस्क्यू के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता थी वो हमारे पास पर्याप्त नहीं थे. जिसके बाद हमने भोपाल की टीम को बुलाया और रेस्क्यू को पूरा किया गया. ट्रक को निकाल लिया गया है, लेकिन किसी का शव नहीं मिला है. इससे ऐसा लग रहा है कि ट्रक गिरने से पहले ही चालक और परिचालक बाहर निकल गए होंगे."