Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

मंडला में अनियंत्रित ट्रक नर्मदा में गिरा, कई घंटे तक चला रेस्क्यू, ड्राइवर कंडक्टर लापता

मंडला में जबलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बबेहा पुल से नदी में गिरे ट्रक का किया गया रेस्क्यू, ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर लापता.

JABALPUR RAIPUR HIGHWAY ACCIDENT
मंडला में नदी में गिरी ट्रक का किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला: जबलपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मंडला के बबेहा में बुधवार देर रात अनियंत्रित होकर नदी में गिरे ट्रक का रेस्क्यू कर लिया गया है. बुधवार रात बासमती चावल से भरा ट्रक टायर फटने से अनियंत्रित हो गया और बबेहा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में करीब 40 फीट निचे गिर गया. ट्रक उत्तर प्रदेश के किसी शहर से आया था.

ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर लापता

रेस्क्यू के दौरान मंडला एसडीईआरएफ की टीम ने गहराई तक उतरने की कई कोशिशें की, लेकिन नदी की गहराई इतनी ज्यादा थी कि एसडीईआरएफ टीम ट्रक तक नहीं पहुंच सकी. जिसके बाद भोपाल एसडीईआरएफ की टीम बुलाई गई. भोपाल से पांच गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और नदी की गहराई में जाकर ट्रक की स्थिति जानी. जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक को ऊपर खींचने की प्रक्रिया शुरू की.

मंडला में नर्मदा नदी में गिरे ट्रक का रेस्क्यू (ETV Bharat)

चावल की बोरियां लूटने को उमड़ी भीड़

रेस्क्यू के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. ट्रक में मौजूद बासमती चावल की बोरियां तैरती देख ग्रामीण लूटने के लिए टूट पड़े. पुलिस की सख्ती चेतावनियों के बावजूद लोग मशीनों, लटके हुए ट्रक और गहरे पानी की परवाह किए बिना बोरियां उठाते रहे.

एसडीआरएफ टीम ने किया खुलासा

एसडीईआरएफ की टीम ने बताया कि "ट्रक के दोनों गेट खुले और सामने का कांच टूटा हुआ था, लेकिन ट्रक के अंदर कोई शव या मानव अंग नहीं मिला." कमांडेंट नरेश साहू ने कहा कि "ऐसा लग रहा है कि ट्रक गिरते समय चालक और परिचालक उसमें मौजूद नहीं थे. उसे खोजने की कोशिश की जा रही है. यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है."

MANDLA TRUCK FALLS INTO RIVER
कड़ी मशक्कत के बाद नदी में गिरी ट्रक को निकाला गया (ETV Bharat)

रेस्क्यू टीम में SDREF के कमांडेंट नरेश साहू ने बताया कि "घटना की जानकारी मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन रेस्क्यू के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता थी वो हमारे पास पर्याप्त नहीं थे. जिसके बाद हमने भोपाल की टीम को बुलाया और रेस्क्यू को पूरा किया गया. ट्रक को निकाल लिया गया है, लेकिन किसी का शव नहीं मिला है. इससे ऐसा लग रहा है कि ट्रक गिरने से पहले ही चालक और परिचालक बाहर निकल गए होंगे."

TAGGED:

MANDLA TRUCK FALLS INTO RIVER
JABALPUR NEWS
MANDLA ROAD ACCIDENT
MADHYA PRADESH NEWS
JABALPUR RAIPUR HIGHWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

निःशक्त बच्चों का अद्भुत संसार, जहां भाग्य में लिखे पन्नों को पलट नए सिरे से गढ़ते हैं भविष्य

मध्य प्रदेश के गोल्डन बॉय सोहेल खान ने कूडो में जीता सिल्वर, अक्षय कुमार, डिंपल कपाड़िया हुए मुरीद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.