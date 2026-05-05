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मंडला के दूरदराज गांव में खुला 30 बिस्तरों का अस्पताल तो खुशी से झूम उठे ग्रामीण

मंडला के अंजनिया में 30 बिस्तरों का अस्पताल शुरू ( ETV BHARAT )