मंडला में आदिवासियों का वार्षिक कोया पुनेम, संवैधानिक अधिकारों और पुरखों से जुड़ाव का संगम

Mandla tribal Koya Punem
मंडला में 5 दिवसीय वार्षिक कोया पुनेम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 8:16 PM IST

3 Min Read
मंडला: बिछिया तहसील के अंतर्गत ग्राम उमरवाड़ा में 5 दिवसीय वार्षिक कोया पुनेम (गोंड दर्शन) एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. यह शिविर 31 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था, जिसका 4 जनवरी 2026 को समापन किया गया. इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य आदिवासी समाज को कोया पुनेम दर्शन, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहचान और भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था. हर साल आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का ये 10वां साल था.

अपनी संस्कृति से जोड़ता है शिविर

शिविर में देशभर से आए वक्ता और समाजसेवियों ने संविधान की मूल भावना, सामाजिक न्याय, समानता और आदिवासी अधिकारों पर विस्तार से ज्ञान दिया. कार्यक्रम के दौरान संवैधानिक प्रशिक्षण सत्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक रीति-रिवाज, विचार गोष्ठियों और युवा संवाद जैसे विविध आयोजन किए गए. आयोजकों का कहना है कि यह शिविर आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के साथ जोड़ने का सशक्त माध्यम है.

मंडला में आदिवासियों का कोया पुनेम (ETV Bharat)

संविधान में प्राप्त अधिकारों से कराया अवगत

आयोजन की व्यवस्था देख रहीं गायत्री धुर्वे ने बताया, "यह नार (गांव) व्यवस्था है, जिसमें हमारे गांव की व्यवस्था को दर्शाया गया है. इसका उद्देश्य है कि जो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं. इसका प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके साथ ही आदिवासियों को संविधान में क्या-क्या अधिकार प्राप्त है, इनके बारे से भी यहां बताया जाता है."

Mandla Tribal lifestyle culture
कोया पुनेम एवं संवैधानिक प्रशिक्षण शिविर (ETV Bharat)

पुरखों के जड़ों से जुड़े रहने का अवसर देता है शिविर

झारखंड से इस शिविर में पहुंची मोनिका मरांडी ने बताया कि "हमारी युवा पीढ़ी, आदिवासी शिक्षा व्यवस्था और हमारे गांव की व्यवस्था को तकनीक और जल्दबाजी के चक्कर छोड़ती जा रही है. इसलिए इस शिविर का उद्देश्य है कि वे अपने पुरखों की जड़ों से जुड़े रहें. इस तरह के शिविर तकनीक के साथ हमारे युवाओं को पुरखों के ज्ञान से जुड़े रहने का अवसर देता है."

'केवल नमक के लिए आदिवासी जाते थे बाहर'

बिछिया के विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा, "आदिवासी एक प्रकृतिवादी है, इस देश का मूलवासी है. जल, जंगल, जमीन पर उसका अटूट रिश्ता है. हमारे गांव की पारंपरिक व्यवस्था और हमारे मूल रूप को कायम रखने के लिए यह 5 दिवसीय संवैधानिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है.

Mandla Tribal Koya Punem
मंडला में आदिवासियों का कोया पुनेम (ETV Bharat)

वहीं, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी, मंडला के जिला अध्यक्ष अशोक मर्सकोले ने बताया कि "आदिवासी जीवन शैली में सिर्फ नमक के लिए बाहर जाना होता था, बाकी सारी व्यवस्थाएं हम अपने बीच में तलाशते थे. यही वजह है कि आदिवासी बहुत ज्यादा शहर के तरफ कभी भागे नहीं. लेकिन जब अंग्रेज आए और उन्होंने वनों में रह रहे आदिवासी बसाहटों को उजाड़ने की कोशिश की, तो आदिवासियों का इधर-उधर पलायन हुआ.

