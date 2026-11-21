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कभी न भूलने वाली वो खौफनाक रात, खून से लहूलुहान मां को देख बाघ से जा भिड़ा आदिवासी नौजवान

महिला पर हमला करने के बाद किया था बाघ का रेस्क्यू ( ETV BHARAT )

मंडला : रात्रि में घर के बाहर खाट पर सो रही महिला पर बाघ ने हमला किया. चीखने की आवाज सुनकर बेटा घर से बाहर निकला तो होश उड़ गए. बाघ के जबड़े में फंसी मां की गर्दन देख बेटे को होश उड़ गए. लेकिन आदिवासी नौजवान ने तुरंत खुद को संभाला और पास में पड़ी लाठी के सहारे बाघ से जा भिड़ा. ये देखकर बाघ ने महिला को छोड़ा और जंगल की ओर भाग गया.

खून से लथपथ महिला को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में एक माह भर्ती रहने के बाद महिला घर पहुंच चुकी है. लेकिन महिला ढंग से मुंह नहीं खोल पा रही है. शरीर में कई जगहों पर हुए घाव भर चुके हैं. वो भयानक खौफनाक काली रात का संघर्ष याद कर मां-बेटा सिहर उठते हैं. 50 वर्षीय रमली बाई के साथ ये वाकया 7 अक्टूबर की रात हुआ था.