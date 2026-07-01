मंडला में मोटर साइकिल चुराने वाला अनोखा चोर, पेट्रोल खत्म होते ही उठा लेता था दूसरी बाइक
मंडला में लगातार बाइक चोरी की शिकायतों के बाद पुलिस ने पकड़ा शातिर चोर. पेट्रोल खत्म होते ही चुरा लेता था दूसरी मोटर साइकिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 11:10 PM IST
मंडला: मोटर साइकिल चुराने वाले गिरोह की खबरें तो आपने बहुत पढ़ी और सुनी होंगी लेकिन मंडला के इस चोर का शौक कुछ अलग ही है. यह चोर मोटर साइकिल बेचने के लिए नहीं चुराता था बल्कि अपना घूमने का शौक पूरा करने के लिए लेकिन उसकी खास बात यह थी कि जैसे ही उस मोटर साइकिल का पेट्रोल खत्म होता वह उसे वहीं छोड़कर दूसरी मोटर साइकिल चुरा लेता. लगातार चोरी की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने इस शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है.
पेट्रोल खत्म होते ही दूसरी बाइक की चोरी
मंडला की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी चोरी करने की शैली बेहद अलग और चौंकाने वाली थी. आरोपी चोरी की मोटर साइकिल को बेचता नहीं था बल्कि केवल अपने इस्तेमाल के लिए चलाता था. ताजुब्ब की बात तो यह कि जैसे ही बाइक का पेट्रोल खत्म होता वह उसे वहीं छोड़ देता और दूसरी मोटर साइकिल चोरी कर फरार हो जाता था.
पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार
मंडला शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के बाद कोतवाली पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान विवेक भैंसवार निवासी जिला सिवनी के रूप में हुई है.
चोरी की 3 मोटर साइकिल बरामद
सिटी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान ने बताया, "पूछताछ में आरोपी ने कई बाइक चोरी की वारदातों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 चोरी की मोटर साइकिलें बरामद की हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी का मकसद मोटरसाइकिलों की खरीद-फरोख्त नहीं था. वह केवल सफर करने के लिए बाइक चोरी करता था और पेट्रोल खत्म होते ही बाइक को सड़क किनारे या सुनसान स्थान पर छोड़ देता था और फिर किसी दूसरी मोटरसाइकिल को निशाना बनाकर फरार हो जाता था."
- महंगी बाइक चुराकर कर देते थे पुर्जा पुर्जा, मोटी कमाई के लिए बेचते थे पार्ट्स
- रीवा में अंतरराज्यीय बाइक चोर बेनकाब, वारदात के बाद पहचान छुपाने मुंडवा लेते थे सिर
आरोपी के इस अजीब तरीके ने पुलिस को भी हैरान कर दिया. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसने मंडला के अलावा अन्य जिलों में भी क्या ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं. साथ ही उससे अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है.