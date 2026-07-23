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याद आये महान चित्रकार सैयद हैदर रजा, 10वीं बरसी पर पेश की गई खिराजे अकीदत

वर्ष 2015 में उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया. भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1981 में पद्मश्री, वर्ष 2007 में पद्म भूषण और वर्ष 2013 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया. शिव नादर विश्वविद्यालय नोएडा और खेरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डिलीट की भी उपाधि प्रदान की गई थी.

सैयद हैदर रजा का लगभग 95 वर्ष की आयु में 23 जुलाई 2016 को दिल्ली में निधन हुआ था. उनकी इच्छा के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को मंडला लाकर उनके वालिद की कब्र के बगल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द ए खाक किया गया था. रजा साहब वर्ष 2010 में पेरिस, फ्रांस से लौटकर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे. पेरिस से लौटने के बाद उन्होंने अपने 14 सोलो शो किए. इनमे 2 शो लंदन और बाकी शो कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में हुई.

मंडला: महान चित्रकार सैयद हैदर रजा को उनकी दसवीं पुण्य तिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई. स्थानीय कब्रिस्तान में रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित रजा स्मृति में पधारे साहित्यकार, चित्रकार, शायर, कवि, कलाकार, मूर्तिकार के साथ- साथ रजा साहब के चाहने वालों ने रजा साहब व उनके पिता की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया.

रजा साहब की दसवीं पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने मंडला पहुंचे रजा साहब के मित्र सेवानिवृत आईएएस अधिकारी, प्रख्यात लेखक, कवि व रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी अशोक वाजपेयी ने रजा साहब को याद करते हुए कहा कि "आज रजा साहब को गए 10 वर्ष हो गए. पूरा एक दशक बीत गया. भले उनका भौतिक शरीर यहां दफन है लेकिन रजा साहब अपनी कलाकृतियों में, लोगों को उन्होंने जिस तरह की प्रेरणा और ऊर्जा, साहस दिया उसमें हमेशा जीवित रहेंगे. इस बीच उनकी विश्व प्रतिष्ठा भी बढ़ी है. उनकी कला का यूरोप और अमेरिका में भी आकलन हुआ है. वह जो चाहते थे वह संगीत हो, नृत्य हो, रंगमंच हो, विचार हो, उसमें युवाओं को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रजा फाउंडेशन का."

मंडला में सैयद हैदर रज़ा की दसवीं पुण्य तिथि पर दी गई पुष्पांजलि (ETV Bharat)

मंडला के पूर्व कलेक्टर जगदीश जटिया ने रजा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि "आज रजा साहब की दसवीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं. रजा साहब की स्मृति में आज से 25 वर्ष पहले रजा साहब के मौजूदगी में ट्रस्ट बना था और वह रजा फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है. रजा साहब ने अपनी सारी कमाई उसमें दी और उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में साल भर में 70 से अधिक कार्यक्रम होते हैं. नए लोगों को प्लेटफार्म मिलता है और उसके पीछे रजा साहब का मकसद यही था कि मैं ऐसा क्या करूं कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें और कोई भी आगे अपना नाम कमाये."

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देश के जाने माने शायर चराग शर्मा ने रजा साहब को खिराज ए अकीदत पेश करते हुए कहा कि "शायर और पेंटर के बीच सबसे आसान रस्सी बांधी जाती है वह कला की है. यह रिश्ता तो हमारा कोई भी मौत और जिंदगी के रिश्ते से बढ़कर है. रजा सहाब की पेंटिंग्स ने एक नस्ल को, एक जनरेशन को मुतासिर किया है. हम भी उन लोगों में से हैं. उनकी तस्वीरों के जो रंग हैं वो अमूमन गज़लों के लफ़्ज़ों से ज्यादा रौशन, मुनव्वर और ताबनाक है."

सांस्कृतिक कार्यक्रम में मणिपुरी नृत्य (ETV Bharat)

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

बुधवार की शाम रजा साहब की पुण्य तिथि की पूर्व संध्या पर मणिपुरी नृत्य का एक मनोहारी कार्यक्रम नर्मदा तट के माहिष्मती घाट पर आयोजित हुआ. सांस्कृतिक नगरी कोलकाता की प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना कंकना सिंह ने नर्मदा नदी के माहिष्मती घाट पर अपनी सधी हुई प्रस्तुतियों से मणिपुरी नृत्य की परंपरा, सूक्ष्म भंगिमाओं और शास्त्रीय नृत्य के लास्य को जीवंत कर दिया. कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक प्रस्तुति 'कृष्ण रूप वर्णन' से हुई.

नर्मदा नदी के माहिष्मती घाट पर 'कृष्ण रूप वर्णन' (ETV Bharat)

प्रख्यात गुरु बिपिन सिंह द्वारा लास्य अंगिका शैली में रचित यह प्रस्तुति मणिपुरी ताल प्रणाली के दुर्लभ 11 मात्राओं वाले 'ताल कंकन' पर आधारित थी. कंकना सिंह ने श्रीकृष्ण के दिव्य रूप को कोमल मुद्राओं, चंचल हस्त मुद्राओं, गर्दन-भंगिमा, चंचल नेत्रों और शांत मुखाभिव्यक्ति के माध्यम से साकार किया. मृदु चरण-संचालन और तरल देह-लय ने प्रस्तुति को और प्रभावी बनाया।