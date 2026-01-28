ETV Bharat / state

मंडला में आवारा पशु बेलगाम, सड़क पर 2 बैलों में महाजंग, दुकान में घुसपैठ कर मचाई तबाही

लड़ते-लड़ते दुकान में घुसा बैल बैल के दुकान में घुसते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच जाती है. अपनी जान बचाने के लिए सभी कर्मचारी आनन-फानन में दुकान से बाहर निकल जाते हैं. कुछ ही पलों में पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं. विशाल बैल को देखकर आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं और बड़ी संख्या में मौके पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है.

मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है. जिसने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर दो आवारा बैल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. लड़ाई इतनी उग्र हो जाती है कि अचानक एक बैल दुकान के काउंटर से छलांग लगाते हुए सीधे दुकान के अंदर घुस जाता है.

बताया जा रहा है कि बैल को दुकान से बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान बैल ने दुकान में रखा सामान पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया, जिससे व्यापारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

इस पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी में कैद हुई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है. वीडियो जारी होने के बाद व्यापारियों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. व्यापारियों का कहना है कि शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन नगर पालिका इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. आवारा पशुओं की आपसी लड़ाई के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं आम नागरिकों की जान भी खतरे में पड़ रही है.

लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने नगर पालिका से मांग की है कि आवारा पशुओं पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सड़कों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.