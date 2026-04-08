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विकास की रफ्तार में जान से खिलवाड़! खंभे-पेड़ शिफ्ट किए बिना बिछा दिया डामर, हादसों को न्यौता

मंडला में सड़क डामरीकरण-चौड़ीकरण का कार्य ये मंडला का नेहरू स्मारक मार्ग है. करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इसी कड़ी में नेहरू स्मारक से बिंझिया तिराहा तक 94 लाख रुपए खर्च कर 800 मीटर लंबी सड़क का डामरीकरण और चौड़ीकरण किया गया. सड़क के बीचों-बीच बिजली के खंभे खड़े हुए हैं. न ही पेड़ों को शिफ्ट किया गया, बल्कि इनके चारों तरफ ही डामर बिछा दिया गया. रात के अंधेरे में या तेज रफ्तार में अगर कोई बाइक सवार या कार चालक इनसे टकरा जाए बड़ा हादसा हो सकता है.

मंडला: आप एक चमचमाती नई सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और अचानक सामने बिजली का एक खंभा आ जाए तो क्या हालत होगी. यह कोई डरावना सपना नहीं बल्कि मंडला की हकीकत है. यहां विकास की रफ्तार में इंजीनियरों को सड़क के बीच खड़े पोल नजर ही नहीं आए. सड़क के बीच बिजली पोल पर डामरीकरण कर दिया. यहां तक कि पेड़ भी नहीं हटाए. पढ़िए ये खास रिपोर्ट.

ग्रामीणों में आक्रोश, हादसों की आशंका

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विकास नहीं, बल्कि विनाश की तैयारी है. रात के अंधेरे में ये खंभे किसी काल से कम नहीं हैं. कई राहगीर अब तक हादसों का शिकार हो चुके हैं लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है. न मौके पर कोई इंजीनियर आता है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम हैं. सवाल उठता है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही इन खंभों को हटाया जाएगा.

पेड़ शिफ्ट किए बिना सड़क का डामरीकरण (ETV Bharat)

जवाब देने से बचते नजर आए जम्मेदार

हैरानी की बात तो यह है कि जब ईटीवी भारत ने जम्मेदारों से जवाब मांगा तो नगर पालिका के पास पल्ला झाड़ने के अलावा कोई बहाना नहीं था. प्रशासन का कहना है कि बिजली विभाग को पैसा जमा कर दिया गया है. लेकिन सवाल वही खड़ा है कि, अगर पैसा जमा हो गया था और पोल हटने बाकी थे तो सड़क बनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों हुई. क्या ठेकेदार को भुगतान करने के लिए जनता की जान दांव पर लगाना जरूरी था.

बिजली के खंभे हटाने के लिए दिया था आवेदन (ETV Bharat)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नफाडे ने बताया कि, ''नगर पालिका से बिंझिया चौराहे तक जो सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी तकनीकी स्वीकृति जबलपुर से आती है. कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है. नगर पालिका के द्वारा बिजली के खंभे को स्थान्तरित करने के लिए बिजली विभाग को मार्च 2025 को आवेदक दिया गया था. जो बिजली विभाग के द्वारा पत्र के माध्यम से राशि 2 लाख 26 हजार 3 सौ 44 रुपए जमा करनी थी, उसे 27 मार्च 2025 को जमा करा दिया गया. लेकिन बिजली विभाग के द्वारा बिजली के खंभे को नही हटाया गया. रही बात सड़क निर्माण की तो इस काम में हम एक साल लेट हो गये हैं और बारिश आने के पहले सड़क निर्माण का काम पूरा करना है.''