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मंडला में नशे में टल्ली ड्राइवर ने मकान में घुसा दी बस, बाल-बाल बची मजदूरों की जान

मजदूरों को लेकर केरल और नागपुर जा रही थी बस, हादसे में कई मजदूर हुए घायल. यात्रियों का आरोप-नशे में था बस ड्राइवर.

MANDLA ROAD ACCIDENT
मंडला में मकान में घुसी बस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 11:05 AM IST

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Updated : June 10, 2026 at 11:32 AM IST

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मंडला: बम्हनी बंजर में आधी रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब डिंडोरी से नागपुर जा रही मजदूरों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर रिहायशी इलाके में स्थित एक मकान के गेट से जा टकराई. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों की चीख-पुकार से पूरा मोहल्ला जाग उठा. बचाओ-बचाओ की आवाजें सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ पल के लिए वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई थीं.

मजदूरों को लेकर जा रही थी बस
जानकारी के अनुसार, आकाश बस ट्रेवल्स की बस डिंडोरी से नागपुर के लिए रवाना हुई थी. बस में बड़ी संख्या में मजदूर सवार थे. इनमें कुछ मजदूर केरल में रोजगार की तलाश में जा रहे थे तो कुछ नागपुर में काम की उम्मीद लेकर सफर कर रहे थे. मंडला बस स्टैंड और बम्हनी बंजर से भी कई मजदूर बस में सवार हुए थे.

मंडला में नशे में टल्ली ड्राइवर ने मकान में घुसा दी बस (ETV Bharat)

तेज रफ्तार बस मकान के गेट में घुसी
बताया जा रहा है कि, बम्हनी बंजर से करीब सौ मीटर आगे बढ़ते ही बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे एक मकान के गेट में जा घुसी. हादसे की तेज आवाज और यात्रियों की चीखों से आसपास का इलाका गूंज उठा. स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर बैठाया. हादसे के बाद मजदूरों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था. हादसे में कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं.

Laborer injured bus accident mandla
हादसे में मजदूर हुए घायल (ETV Bharat)

नशे में था बस का ड्राइवर
कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि, बस चालक नशे की हालत में था और तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था. मजदूरों का कहना है कि, वे अपने परिवार की आजीविका के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर काम की तलाश में निकले थे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई. फिलहाल मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है. यदि यात्रियों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर कब तक लगाम लगेगी.

SPEEDING BUS BROKEN HOUSE WALL
लोगों ने यात्रियों को बचाया (ETV Bharat)

डिंडोरी से बैठे यात्री ने बताया कि, ''मैं डिंडोरी से नागपुर और केरल इलाइची तोड़ने के काम के लिए जा रहा था. ड्राइवर शराब के नशे में बस चला रहा था. बस की रफ्तार भी बहुत ज्यादा थी. स्लीपर सीट पर कई यात्रियों को बैठाया था. स्थानी नागरिक योगेश चंद्रोल ने बताया कि, ''रात की साढ़े 11 बजे हम दोस्तों के साथ घर के बाहर बैठे हुए थे तभी तेजी से आ रही बस एक घर की दीवार में घुस गई. घर के बाहर निर्माण सामग्री रखी होने के कारण बस वही रुक गई नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. पुलिस बस ड्राइवर को पकड़ कर थाना ले गई है.

पुलिस ने वाहन और ड्राइवर को पकड़ा
बम्हनी थाना प्रभारी पुनीत बाजपेयी ने ईटीवी को बताया कि, ''रात्रि गश्ती के दौरान बस दुर्घटना की सूचना मिली थी. जिसके बाद डायल 112 और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की संभाला. जिनकों मामूली चोटें आई थीं उनका प्राथमिक उपचार कराया गया. बस को थाना परिसर में लाकर खड़ा किया गया है और बस चालक की मेडिकल जांच कराई गई. पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी.

Last Updated : June 10, 2026 at 11:32 AM IST

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