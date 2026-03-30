मंडला में बस से टकराया तेज रफ्तार डंपर, ड्राइवर की मौत, 24 से ज्यादा यात्री घायल
मंडला में यात्री बस से टकराया डंपर, हादसे में 24 से ज्यादा लोग हुए घायल, बस ड्राइवर की मौत, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 1:21 PM IST
मडंला: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला मंडला में सोमवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ. घुघरी क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरी बस में जोरदार टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस में सवार 24 से ज्यादा यात्री घायल हैं. जबकि बस चालक की मौत हो गई है. मौके पर यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
बस से टकराया तेज रफ्तार डंपर
यह एक्सीडेंट मंडला के घुघरी विकासखंड के उमरिया ग्राम में सुबह करीब 9:30 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण कार्य में लगा एक डंपर तेज रफ्तार से आ रहा था. तभी सामने से आ रही यात्री बस से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस और डंपर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में बस में सवार 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं. बस चालक को गंभीर चोटें आई हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक का पैर टूट गया है. उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.
घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. वहीं सूचना मिलते ही डायल 112 और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर घुघरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. जहां सभी घायलों का इलाज जारी है. घटना की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर मात्रे ने बताया कि "सुबह 9 और 10 बजे के बीच सड़क दुर्घटना हुई है. जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने एंबुलेंस को घटनास्थल के लिए रवाना किया.
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बस ड्राइवर की मौत, डंपर चालक की हालत गंभीर
बस के ड्राइवर संतोष की हालत ज्यादा खराब थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है. डंपर के ड्राइवर की भी गंभीर स्थिति थी, जिसको जबलपुर रिफर किया गया है. वहीं 24 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, पूरी स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं और जांच कर रहे हैं."