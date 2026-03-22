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मंडला के कालपी में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरी मोटरसाइकिल, 4 की मौत

मंडला के कालपी में पुल से नीचे गिरी बाइक, हादसे में बाइक सवार 4 युवकों की मौत, मृतकों की पहचान में जुटी पुलिस.

MANDLA ROAD ACCIDENT
पुल से नीचे गिरी मोटरसाइकिल, 4 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 6:56 AM IST

2 Min Read
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मंडला: मंडला जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. मंडला के कालपी क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार कालपी से भैंसवाही मार्ग पर एक जर्जर पुल से मोटरसाइकिल नीचे गिर गई, जिसमें सवार चारों युवक पुल के नीचे जा गिरे. हादसा इतना भीषण था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई. ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच करने में पुलिस जुटी है.

हादसे के बाद दो थानों की पुलिस पहुंची घटना स्थल

घटना की सूचना मिलते ही निवास, बीजाडांडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

Mandla 4 bike riders died bike fallen from bridge
मंडला में पुल से गिरी बाइक 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)

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चारों मृतकों की शिनाख्त की जा रही है

वहीं, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने फोन पर बताया कि "बीजाडांडी थाना टिकरिया और निवास थाना का पुलिस बल मौके पर मौजूद है. मोटरसाइकिल सवार चारों युवकों के शव को बरामद कर लिया गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजाडांडी ले जाया गया है. सभी मृतक कहां के रहने वाले हैं और कहा जा रहे थे इसका पता लगाया जा रहा है. शिनाख्त के बाद मृतकों के परिजनों को इन का शव सौंप दिया जायेगा. पुलिस एक्सीडेंट के कारणों की जांच कर रही है."

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