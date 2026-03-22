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मंडला के कालपी में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरी मोटरसाइकिल, 4 की मौत

मंडला: मंडला जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. मंडला के कालपी क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार कालपी से भैंसवाही मार्ग पर एक जर्जर पुल से मोटरसाइकिल नीचे गिर गई, जिसमें सवार चारों युवक पुल के नीचे जा गिरे. हादसा इतना भीषण था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई. ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच करने में पुलिस जुटी है.

हादसे के बाद दो थानों की पुलिस पहुंची घटना स्थल

घटना की सूचना मिलते ही निवास, बीजाडांडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.