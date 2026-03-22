मंडला के कालपी में बड़ा हादसा, पुल से नीचे गिरी मोटरसाइकिल, 4 की मौत
मंडला के कालपी में पुल से नीचे गिरी बाइक, हादसे में बाइक सवार 4 युवकों की मौत, मृतकों की पहचान में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 6:56 AM IST
मंडला: मंडला जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. मंडला के कालपी क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार कालपी से भैंसवाही मार्ग पर एक जर्जर पुल से मोटरसाइकिल नीचे गिर गई, जिसमें सवार चारों युवक पुल के नीचे जा गिरे. हादसा इतना भीषण था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई. ये हादसा कैसे हुआ इसकी जांच करने में पुलिस जुटी है.
हादसे के बाद दो थानों की पुलिस पहुंची घटना स्थल
घटना की सूचना मिलते ही निवास, बीजाडांडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.
ये भी पढ़ें:
- कार में जिंदा जल गई पत्नी, डॉक्टर पति समेत 3 सुरक्षित, परिजनों ने कहा- हादसा नहीं साजिश
- मध्य प्रदेश में रोड एक्सिडेंट में 41 लोगों की हर दिन मौत कैसे? 9 विभागों को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- इंदौर में 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत, जानें कैसे इलेक्ट्रिक कार बन गई मौत की वजह
चारों मृतकों की शिनाख्त की जा रही है
वहीं, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने फोन पर बताया कि "बीजाडांडी थाना टिकरिया और निवास थाना का पुलिस बल मौके पर मौजूद है. मोटरसाइकिल सवार चारों युवकों के शव को बरामद कर लिया गया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजाडांडी ले जाया गया है. सभी मृतक कहां के रहने वाले हैं और कहा जा रहे थे इसका पता लगाया जा रहा है. शिनाख्त के बाद मृतकों के परिजनों को इन का शव सौंप दिया जायेगा. पुलिस एक्सीडेंट के कारणों की जांच कर रही है."