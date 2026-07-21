ETV Bharat / state

चित्रकार सैयद हैदर रजा ने शून्य से शुरू की थी चित्रकारी, 12 बरस की उम्र में थाम लिया था रंग और ब्रश

पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार सैयद हैदर रजा की याद में मंडला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, 23 जुलाई को है रजा साहब की बरसी.

Mandla Raza Foundation Special event
सैयद हैदर रजा की याद में मंडला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला: मंडला में रजा फाउंडेशन द्वारा विश्व प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा की स्मृति में विशेष आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन 18 से 23 जुलाई तक हो रहा है. आयोजन में चित्रकारी और कलाकृतियों से जुड़े प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कलाकार शामिल हो रहे हैं. ज्यादातर कलाकार मण्डला आदिवासी जिले के हैं. विभिन्न कार्यक्रमों में लकड़ी पर नक्काशी, चित्रकला प्रदर्शनी, गौड़ चित्र शैली, माटी पर रंग, संगोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं. इसमें बढ़ चढ़कर बच्चे, युवा और वृद्ध भी शामिल हो रहे हैं.

पद्म विभूषण से सम्मानित रजा ने 12 साल की उम्र में ब्रश और रंग थामा था

मण्डला में जन्मे और ककैया में अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले सैयद हैदर रजा महज 12 साल की उम्र से हाथों मे ब्रश और रंग थाम लिया था. उन्होंने अपनी चित्रकारी की शुरुआत जीरो से की थी. अपनी चित्रकारी की प्रसिद्धि उन्होंने अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी पाई है. ज्यादातर समय उन्होंने फ्रांस में बिताया है. हैदर रजा को भारतीय नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था. भारत सरकार ने उन्हें साल 2013 में पद्म विभूषण, साल 2007 में पद्म भूषण और पद्म श्री 1981 में प्रदान किया था. उनकी स्मृति में मण्डला में 10 वर्षों से कार्यक्रम किये जा रहे हैं जिसमें बढ़ चढ़ कर कलाकार शामिल होते रहे हैं.

रजा फाउंडेशन नये और पुराने कलाकारों के लिए मंच (ETV Bharat)

नये और पुराने कलाकारों के लिए मंच

रजा फाउंडेशन नये और पुराने कलाकारों के लिये एक उचित मंच है जिसके जरिये कलाकार अपनी कलाकृति को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं. वहीं, यहां आने वाले देश के अन्य कलाकारों से युवा चित्रकारों में एक नई जिज्ञासा और प्रोत्साहन मिलता है. कुछ सीखने के जज्बे का मंच है रजा फाउंडेशन. कुछ कलाकार चित्रकारी के जरिए अच्छी सोर्स ऑफ इनकम की भी उम्मीद करते हैं.

Raza Foundation Special events
मिट्टी के वर्तन पर कलाकारी करतीं महिला कलाकार (ETV Bharat)

रजा फाउंडेशन के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे अनुभवी कलाकार आशीष कछावा ने बताया कि "दस वर्ष पहले रजा फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी जिसमें उभरते हुये कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है. प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पूरे देश भर के कलाकार अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है. इस आयोजन में मिट्टी और लकड़ी से अनोखी कलाकृतियों को नया रूप मिल रहा है. वहीं गौड़ पेंटिंग, गमले में पेंटिग के साथ ही शाम को महिष्मति घाट में संगीत और नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है."

Mandla Syed Haider Raza
चित्रकार सैयद हैदर रजा (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

वहीं, स्थानीय कलाकार आयुष मंडल ने बताया कि हमको यहां लाने और अपनी कला की प्रदर्शनी करने का मौका आशीष भैया ने दिलवाया था. आज में 8 वर्षों से अपनी पेंटिंग के माध्यम से कला को प्रदर्शित कर रहा हूं और इस कला से मुझे रोजगार भी प्राप्त हो रहा है".

Mandla Raza Foundation
रजा फाउंडेशन के आयोजन में लकड़ी पर कलाकारी करते कलाकार (ETV Bharat)

TAGGED:

MANDLA RAZA FOUNDATION
HAIDER RAZA DEATH ANNIVERSARY
RAZA FOUNDATION SPECIAL EVENTS
HAIDER RAZA FAMOUS PAINTER
MANDLA SYED HAIDER RAZA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.