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चित्रकार सैयद हैदर रजा ने शून्य से शुरू की थी चित्रकारी, 12 बरस की उम्र में थाम लिया था रंग और ब्रश

सैयद हैदर रजा की याद में मंडला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन ( ETV Bharat )