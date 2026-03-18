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बिजली नहीं फिर भी आ रहे हजारों के बिल, मंडला में MPEB पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

मंडला के कचनारी गांव में ग्रामीणों का एमपीईबी के खिलाफ प्रदर्शन, बिजली कनेक्शन नहीं होने के बावजूद थमाए जा रहे हजारों के बिल.

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मंडला में ग्रामीणों का एमपीईबी के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट: अमित चौरसिया

मंडला: मंगलवार को जनसुनवाई में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब घुघरी क्षेत्र के कचनारी गांव से पहुंचे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. वर्षों से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की. आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर की गाड़ी तक घेर ली और बिजली विभाग एमपीईबी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि वे अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि जहां बिजली नहीं पहुंची, वहां भी हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं.

ग्रामीणों को भेजे जा रहे हजारों के बिल
ग्रामीण सुखचैन यादव ने आरोप लगाया कि, ''बिना कनेक्शन, बिना किसी दस्तावेज के ही उनके नाम पर 3 हजार से 5 हजार रुपए तक के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं.'' इतना ही नहीं, बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अवैध रूप से पैसे मांगने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि जनसुनवाई स्थल पर माहौल पूरी तरह गरमा गया.

आधे गांव में खंभे हैं लेकिन तार नहीं
ग्रामीणों का साफ कहना है कि, सालों से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के आदेश दे दिए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, गांव के आधे हिस्से में बिजली है, जबकि बाकी हिस्से में केवल खंभे लगे हैं, लेकिन तार तक नहीं डाली गई है, इसके बावजूद बिल जारी हो रहे हैं.

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
जिला अभियंता राहुल सिंह का कहना है कि, घुघरी क्षेत्र के कचनारी गांव के कुछ लोग बिजली की समस्या लेकर आए थे. उनका कहना था कि आधे गांव में बिजली है आधे गांव में नहीं है. आधे गांव में खंभे लगे हैं लेकिन उनमें तार नहीं है. जिस पर कलेक्टर ने एक टीम गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच करेगी. दोषी ठेकेदारों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.''

अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिना बिजली के बिल कैसे? और कब तक ग्रामीण अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे? फिलहाल, जांच के बाद ही पूरे मामले का सच सामने आएगा, लेकिन जनसुनवाई में फूटा ये आक्रोश साफ संकेत दे रहा है कि अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है.

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