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बिजली नहीं फिर भी आ रहे हजारों के बिल, मंडला में MPEB पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

मंडला में ग्रामीणों का एमपीईबी के खिलाफ प्रदर्शन ( ETV Bharat )