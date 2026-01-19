ETV Bharat / state

नक्सलमुक्त की खुशी में चौके-छक्कों की बारिश, हर साल होगी मंडला पुलिस प्रीमियर लीग

उन्होंने टीम के कप्तानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा "जिला प्रशासन द्वारा लीग के सेमीफाइनल और फाइनल मैच में खेलने वाली टीम की टैगलाइन की होर्डिंग और डिस्प्ले बोर्ड लगवाए जाएंगे."

इस दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने खेल को फिटनेस बनाए रखने का सबसे अच्छा माध्यम बताया. उन्होंने सभी टीमों के खिलाड़ियों से कहा "वे अपनी टीम की टैगलाइन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने और सकारात्मक संदेश देने का भी प्रयास करें. हरेक टीम की अपनी एक टैगलाइन होनी चाहिए जैसे नशे से दूरी है जरूरी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हेलमेट जरूर लगाएं आदि."

खेल से समाज में सकारात्मक संदेश भी दें

मंडला : पुलिस विभाग के जवानों का तनाव दूर करने और फिटनेस के मद्देनजर 'मंडला पुलिस प्रीमियर लीग 2026' का शुभारंभ किया गया. इसका मकसद पुलिस फोर्स में खेल भावना, फिटनेस और अनुशासन को रफ्तार देना है. टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीमों के लोगो एवं टीशर्ट का भी विमोचन किया गया.

पहले मैच में बिछिया की टीम जीती

शुभारंभ मैच बिछिया अनुभाग और निवास अनुभाग के मध्य खेला गया. इस दौरान कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मैदान पर क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और खेल को प्रोत्साहित किया. प्रथम मैच बिछिया अनुभाग एवं निवास अनुभाग के मध्य खेला गया, जिसमें बिछिया अनुभाग की टीम विजयी रही.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया "पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देश पर ये प्रतियोगिता शुरू की गई है. मंडला पुलिस प्रीमियर लीग का उद्देश्य पुलिस फोर्स के जवानों व अधिकारियों का तनाव कम करना और फिटनेस बनाए रखना है."

महिला पुलिस भी खेलेगी क्रिकेट

प्रतियोगिता में सीआरपीएफ और होमगार्ड की टीमें भी हैं. इसके अलावा नैनपुर, बिछिया, मंडला और निवास अनुभाग की टीमें खेल रही हैं. एक टीम हेडक्वार्टर की है. महिला कर्मचारियों को भी खेलने के लिए बुलाया गया है. इस आयोजन का पूरी फोर्स आनंद उठा रहे हैं. यहां से लगातार कुछ ना कुछ ड्यूटी भी लगाई जा रही है.

सीआरपीएफ के अलावा पुलिस लाइन की टीमें भी तैयार हैं. ऐसे आयोजन से शारीरिक और मानसिक दोनों ही फिटनेस पर अच्छा काम हो रहा है. हमें समय निकालकर खेलों से जुड़ना चाहिए. खेल से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक दोनों स्तर अच्छा बना रहता है.