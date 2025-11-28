मंडला के जंगलों में हवाई पट्टी पर उतरा दूधिया हेलीकॉप्टर, खुशी से पीले हुए पर्यटकों के चेहरे
मंडला में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत यात्रियों ने भरी उड़ान, गवारा हवाई पट्टी से यात्रा प्रारंभ कर बांधवगढ़ पहुंचे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 8:47 PM IST|
Updated : November 28, 2025 at 8:54 PM IST
मंडला: पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत मंडला में हवाई यात्रा की शुरूआत की गई है. यह मंडला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. शुक्रवार को मंडला में जंगलों के बीच हवाई पट्टी पर दूधिया हेलीकॉप्टर उतरा. जिससे पर्यटकों ने हवाई सेवा का लाभ उठाया. शुक्रवार को पहले पर्यटक के रूप में वे मंडला के गवारा हवाई पट्टी से यात्रा प्रारंभ कर बांधवगढ़, जबलपुर पहुंचे.
पर्यटकों ने उठाई हवाई यात्रा की लुत्फ
प्रदेश के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर कम समय में सुगमता से पहुंचने के उद्देश्य से सरकार ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की है. शुक्रवार को हवाई यात्रा करने पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आए. पर्यटकों ने बताया कि आज अपने दोस्तों के साथ बांधवगढ़ हेलीकॉप्टर से जा रहा हूं. ये किसी सपने से कम नहीं है और खुशी भी है कि आदिवासी बहुल जिला से हवाई सेवा की शुरुआत हुई है. बहुत कम किराए पर ये हवाई यात्रा मुमकिन है. मेरी जिले की जनता से अपील है कि इन सुविधाओं का लुफ्त उठाये.
20 नवंबर से शुरू हो चुकी पीएम श्री हेली पर्यटन यात्रा
शुक्रवार को पीएम हेली पर्यटन सेवा के तहत कान्हा नेशनल के ग्वारा हवाई पट्टी से बाधवगढ़ के लिए उड़ान भरी है. मंडला में पिछले 20 नवंबर से हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें मंडला निवासी अमित गुरुवानी ने अपने मित्रों व परिजनों के साथ बाधवगढ़ के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का लुफ्त उठाते हुए उड़ान भरी है.
- 40 मिनट में मैहर से चित्रकूट, सफर का आनंद लेने के लिए ढीली करनी होगी जेब
- सतपुड़ा के टाइगर्स को हेलीकॉप्टर कर रहे डिस्टर्ब, पचमढ़ी की वादियों से उड़ान के नए नियम
परिवार के साथ टूर करने की अपील
वहीं, पर्यटक अमित ने बताया कि "इस सेवा का मंडला वासियों को लुफ्त उठाना चाहिए. अपने परिवार व मित्रों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर बाधवगढ़, मैहर, पचमढ़ी जैसे पर्यटक स्थलों पर घूमना चाहिए. जिससे कान्हा नेशनल पार्क और मंडला में टूरिज्म को फायदा पहुंचे."